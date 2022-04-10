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Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk: Ruslarla savaşıyoruz, onlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruz

10.04.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslenerek, "Ruslarla savaşıyoruz, onlar bizim düşmanımız ve onları öldürüyoruz. Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir” dedi. Vereşuk "Bize sakinlik, cesaret ve dayanma gücü gerekli. Kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk: Ruslarla savaşıyoruz, onlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruz

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslendi.

"ONLAR BİZİM DÜŞMANIMIZ VE ÖLDÜRÜYORUZ"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vereşuk, savaşın istenildiği gibi kısa sürede bitmeyebileceğini ifade ederek, "Toplumdaki düşünce liderlerine ve politikacılarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda siyasi görüş farklılığımız yok. Hepimiz biriz ve savaştayız. Ruslarla savaşıyoruz, onlarla tartışmıyoruz onlar bizim düşmanımız ve onları öldürüyoruz. Bu savaş bizim istediğimizden daha uzun ve daha zor geçebilir” dedi.

"KAZANACAĞIZ"

Siyasilerin toplumu cesaretlendirmelerini ve dayanıklı kılmaları gerektiğini aktaran Vereşuk, "Sizden bazıları bilmeden ya da popülerlik uğruna felaket varmış gibi davranıyorsunuz. Lütfen bu savaş zamanında etki alanınızın farkına varın ve sosyal medyada böyle davranmaktan vazgeçin. Bize sakinlik, cesaret ve dayanma gücü gerekli. Kazanacağız" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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