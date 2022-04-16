Ukrayna Başbakanı Haftaya Washington’u Ziyaret Edecek

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ve Ukraynalı üst düzey maliye yetkililerinden oluşan bir heyetin önümüzdeki hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın bahar toplantıları için Washington'u ziyaret edecekleri bildirildi.

Planlarla ilgili bilgi sahibi bazı kaynaklar Reuters haber ajansına açıklamalarında, Başbakan Shmyhal, Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marçenko ve Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kirilo Şevçenko'nun G-7 ülkeleri ve diğer ülkelerin maliye yetkilileriyle ikili görüşme yapmayı planladıklarını söyledi.

Kaynaklar ayrıca, Ukraynalı yetkililerin 21 Nisan’da Dünya Bankası'nın ev sahipliğinde Ukrayna konulu bir yuvarlak masa toplantısına katılmayı planladığını söyledi.

Perşembe günü gerçekleşecek etkinlik, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana, üst düzey Ukraynalı yetkililerin gelişmiş ekonomilerden finans yetkilileri ile yüz yüze ilk görüşmesi olacak.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşından kaynaklanan sorunların, G-7 ve G-20'nin yanısıra Dünya Bankası ve IMF üyesi ülkelerin üst düzey ekonomi yetkililerinin gelecek haftaki toplantılarına hakim olması bekleniyor.

IMF'nin ayrıca savaşın sonucu olarak küresel büyüme tahminini düşürmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Gelecek hafta ek taahhütlerin açıklanması beklenirken, hem IMF hem de Dünya Bankası bağışları işleme koymak ve iletmek için ayrı hesaplar oluşturdu. Ancak Perşembe günkü toplantı bir bağış konferansının ötesinde bir yuvarlak masa toplantısı olacak

Toplantı yetkililere, savaşın fiziksel yıkımı ve ekonomik sonuçlarının yanısıra Ukrayna'nın bankacılık ve finans sektörünün süren işleyişi hakkında konuşma fırsatı verecek. Kaynaklardan biri, "Şimdi destek olmazsa, gelecekte yeniden yapılanma olmayacak" dedi.

Dünya Bankası toplantıya dair bir yorumda bulunmadı. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, bu hafta Varşova'da düzenlenen bir etkinlikte, Ukrayna için 1,5 milyar dolarlık bir destek paketi hazırladıklarını söylemişti.

IMF'nin yönetim kurulu geçen hafta, ikili bağışçılara ve uluslararası gruplara Ukrayna'ya mali kaynak göndermenin güvenli bir yolunu sunan yeni bir hesap oluşturulmasını onaylamıştı.

Ukrayna'nın ana destekçilerinden biri olan Kanada, IMF tarafından yönetilecek yeni hesap aracılığıyla 1 milyar Kanada Doları’na (792 bin ABD Doları) kadar ödeme yapmayı önerdi.

Hesap, bağışçıların Ukrayna hükümetinin ödemeler dengesini ve bütçe ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için hibe ve kredi sağlanmasına, Rusya'nın yıkıcı işgaline karşı kendisini savunmaya devam ederken ekonomisini istikrara kavuşturmasına yardımcı olacak.

Marçenko geçen hafta, hükümetinin bütçe açığıyla başa çıkmak için halihazırda aldığı yaklaşık 3 milyar euroya ek olarak yaklaşık 4 milyar euro (4,37 milyar dolar) dış finansman aradığını söylemişti.

Rusya’dan İngiliz yetkililere yasak

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace ve diğer 10 İngiliz hükümet üyesi ile siyasetçinin ülkeye girişini yasakladığını açıkladı.

Bakanlık bugün yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümetinin benzeri görülmemiş düşmanca eylemi, özellikle üst düzey Rus yetkililere uyguladığı yaptırımlar göz önünde bulundurularak" bu kararın alındığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, listenin yakında genişletileceğini belirtti.

Kremlin, Ukrayna'nın en sıkı destekçilerinden biri olan Johnson'ı "Rus karşıtlığı yarışının en aktif katılımcısı" olarak nitelendirdi. Boris Johnson geçen hafta Kiev'i ziyaret etmişti.

Bir İngiliz hükümet sözcüsü Moskova'nın Johnson ve diğer İngiliz siyasetçilerin Rusya’ya girişini yasaklama kararına yanıt olarak, "Birleşik Krallık ve uluslararası ortaklarımız, Rus hükümetinin Ukrayna'daki menfur eylemlerini kınamak ve Kremlin'i savaşı durdurmaya çağırmak konusunda birlik gösteriyor. Ukrayna'ya desteğimizde kararlıyız" dedi.

