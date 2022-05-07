Ukrayna Başbakanı Savaşın Maliyetini VOA’e Anlattı

Ukrayna dün Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen uluslararası bağış konferansında 6,5 milyar dolarlık yardım taahhüdü aldı.

Varşova’da Amerika’nın Sesi’nden Myroslava Gongadze'ye verdiği röportajda, bu taahhütten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, son 4 ayda bütçe açığının ayda 5 milyar dolara çıktığını hatırlatarak, daha fazla destek talebini yineledi.

“Bu ilk ve son bağış konferansı değil. Polonyalı ve İsveçli ortaklarımıza, Avrupa Komisyonu'na, Avrupa Birliği'ne çok müteşekkiriz, çünkü Ukrayna'yı her alanda desteklemek için büyük çaba sarf ediyorlar. Bugün burada ağırlıklı olarak finansal alana odaklandık. Bu bağış konferansının sonucunda Ukrayna’ya 6 buçuk milyar dolar destek sağlandı. Tabii kimin ne verdiğini, ne kadar kaynak, ne kadar para verdiğini göreceğiz ve devletimizin sosyal, insani ve diğer yükümlülüklerinin farklı yönlerinde nasıl paylaştıracağımıza hep birlikte karar vereceğiz’’ diyen Ukrayna Başbakanı Şmihal, “Bu son dört ay boyunca Ukrayna’nın bütçe açığı ayda yaklaşık 5 milyar dolar. Bu konuyu tüm ortaklarımızla ele aldık; ABD, IMF ve Dünya Bankası da bu miktarı onayladı. Bundan sonra da IMF ile çalışmaya başlıyoruz. Özel bir idari hesap oluşturuyorlar ve Dünya Bankası da özel bir güven hesabı oluşturuyor. Ortaklarımızdan, tüm IMF üyelerinin kendi aralarında paylaştığı SDR'lerin (Özel Çekme Hakkı) yüzde 10'unu bu hesaplar aracılığıyla Ukrayna ile paylaşmalarını istiyoruz. Ayrıca ortaklarımızın Ukrayna için bütçelerinden doğrudan destek vermelerini umuyoruz. ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna için açıkladığı 33 milyar dolarlık desteğin bir kısmı, yaklaşık 8 milyar doları, aslında önümüzdeki dört ay boyunca Ukrayna bütçesinin acil desteği için gerekli. Tutarın geri kalanını ortaklarımızdan, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği'nden finanse etmeyi kabul ettik. Bu desteğe, bu finansal desteğe, hiperenflasyon yaratmamak için ihtiyacımız var. Bu nedenle, ülkemizin makro finansal istikrarı tüm ortaklarımız için çok önemli, çünkü savaş Ukrayna'yı bitirecektir. Ukrayna bu savaşı kazanacak ve zaferden sonra, çok hızlı bir şekilde topraklarımızı, bölgelerimizi, şehirlerimizi kurtarmak için güçlü ekonomik koşullara ihtiyacımız var ve bu nedenle ortaklarımız bunu kesinlikle net bir şekilde anlıyor. B yolda gitmek için onlarla yakından çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir küresel gıda krizi konusunda da uyarılarda bulunan Başbakan Şhimal, “Avrupa, Afrika ve Asya ülkeleri 90 milyon tondan fazla tahıl, mısır, buğday, ayçiçek yağı bekliyor ve bu gerçekten dünya gıda krizine yol açacak. Bütün ülkeler bundan çok rahatsız. Tüm ortaklarımızla görüşmelerimiz sürüyor.Bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşüyoruz. Amerika ziyaretimizde ve Başkan Biden ile görüşmemiz sırasında bu konuyu da ele aldık çünkü anlıyoruz ki, limanlarımızın blokajını kaldırmazsak, bu yıl hasat depolarımız dolu olduğundan, bu yıl boyunca bir gıda krizine ve birçok ülkede, Afrika veya Asya kıtalarındaki ülkelerde olası kıtlığa yol açmayacak olsa da gelecek yıl gıda krizine yol açacaktır. Bu yıl boyunca bu miktarın yüzde 90'ına sahip olacakken, Ukrayna'da hasadı toplama imkanımız kalmayacak” diye konuştu.

Rusya'nın da bunu kabul etmesini umduklarını dile getiren Başbakan Shimal, uluslararası kamuoyunun bu konuda baskı yapması gerektiğini savundu.

Şmihal, “Bu kış boyunca enerji krizi yaratan Rusya, sivil altyapıyı yok etmeyi ve Ukrayna'daki bu vahşet ve savaş suçları yoluyla bir göç krizi yaratmak istiyor. Öldürülen sivillerin sayısının öldürülen askerlerin sayısından 10 kat daha fazla olduğunu biliyoruz, Ukrayna halkına karşı soykırım sözkonusu. Diğer amaçları Ukraynalılar arasında korku yaratmak ve göç tsunamisi yaratmak. Ama kadınlarımız ve çocuklarımız Avrupa Birliği'nde, onları çok iyi ağırlayan ülkelerde. Bunun için çok müteşekkiriz. Göç krizi başarısız oldu, ancak gıda krizi, enerji krizi hala çok güncel. O halde, tüm dünyayla birlikte, bunu nasıl yöneteceğimizi bulmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Şmihal, “Bu nedenle, acilen ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var, onlar da bu olasılığı ele alıyorlar ve belki bir tür insani misyon olacak, belki de BM koruması altında olabilir. Bu ülkelere, Ukrayna'dan hasat ve tahıl ihracatı için mavi veya yeşil koridorları organize edecek bir ittifak oluşabilir’’ diye konuştu.

Ukrayna Başbakanı, bugüne kadar en büyük askeri desteği Amerika’dan gördüklerinin de altını çizdi.

