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Ukrayna Başbakanı: Türkiye ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde sona geldik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 18:57 | Son Güncelleme

 Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması için çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması için çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.

Ukrayna Başbakanı Groysman, Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv’e hitap eden Groysman, “Türkiye ile bu sene içerisinde bir an önce müzakereleri neticelendirmeliyiz. Bu konuda neredeyse sona geldik” dedi.

Kendisinin ve Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun Türkiye ziyaretlerinde serbest ticaret anlaşması konusunun gündeme geldiğini belirten Groysman, “Siyasi anlaşma sağlandı, sadece teknik konuların tamamlanması gerekiyor. Bu, çok hassas bir pazar” diye konuştu.

Ukayna Başbakanı, Ankara ile Kiev’in, serbest ticaret anlaşması müzakereleri kapsamında 21 binden fazla ürünle ilgili anlaşmaya vardıkları, bin 200 ürünle ilgili görüşmelerin ise sürdüğü bilgisini verdi.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmeleri 2007 yılından bu yana devam ediyor.

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