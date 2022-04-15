HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ukrayna Berlin'in silah sevkiyatı kararını bekliyor

Ukrayna Berlin'in silah sevkiyatı kararını bekliyor

14.04.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Almanya Başbakanı Scholz’un Ukrayna’ya silah sevkiyatı konusunda bir an önce karar vermesini istedi.

Ukrayna Berlin'in silah sevkiyatı kararını bekliyor

Kuleba diğer yandan, Almanya cumhurbaşkanlığı makamına saygılı olduğunu ifade etti.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a çağrıda bulunarak, Almanya'nın ülkesine silah göndermeye devam etmesi konusunda ivedilikle karar vermesini istedi. ARD televizyonunda yayınlanan haber programı Tagesthemen'e katılan Kuleba, "Scholz'un olumlu bir karar vereceğini umuyorum" dedi. Ukrayna'ya silah gönderilmesine karşı dile getirilen gerekçelerin inandırıcı olmadığını ifade eden Bakan Kuleba, "Almanya, silah sevkiyatına daha önce karar vermiş olsaydı savaş önlenebilirdi" söyleminde bulundu.

Almanya'da federal hükümet, Rusya‘nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat tarihinden önce, Kiev'e silah yardımı yapılmasına sıcak bakmamış ancak saldırıdan kısa süre sonra bu fikri terk ederek Ukrayna'ya silah göndermeye başlamıştı. Dimitro Kuleba, daha önce çok sayıda Ukraynalı yetkilinin de dile getirdiği Almanya'nın, tankları da içeren ağır silah yardımında bulunması ve Rusya'ya karşı, petrol ithalatı ambargosu gibi daha sert yaptırımlar uygulanması talebini yineledi.

"Almanya cumhurbaşkanlığı makamına saygım var"

"Almanya, Avrupa'nın öncü ülkelerinden biri ve biz onun bu önderlik rolüne güveniyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Kuleba, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaretinin istenip istenmediği ile ilgili soruya net bir yanıt vermeyerek, Almanya cumhurbaşkanlığı makamına saygı duyduğunu ifade etti.

Almanya-Ukrayna ilişkilerinin yeniden normalleşmesi gerektiğini vurgulayan Kuleba, "Geçmişe takılıp kalmamalıyız. Yeni bir sayfa açmalı ve önümüze bakmalıyız" dedi. "Ancak bir olursak beraberce Rusya'yı yenebilir ve Avrupa'nın güvenliğini koruyabiliriz" diyen Kuleba, "yarım yamalak işlerin zamanının geride kaldığını" dile getirdi.

dpa / ET,EC

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES sınavı ne zaman 2022?ALES sınavı ne zaman 2022?
Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...
İddialara son noktayı koydu! 'Tereddüt yok'İddialara son noktayı koydu! 'Tereddüt yok'
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

RTÜK açıkladı! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak...

RTÜK açıkladı! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak...

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor

Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.