"Ukrayna Birkaç Ay ya da Yıl İçinde AB Üyeliği Beklemesin"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın Avrapa Birliği üyeliğinin bugünden yarına gerçekleşmesinin söz konusu olmayacağını açıkladı.

30-31 Mayıs’ta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Konseyi özel zirvesi öncesi Federal Meclis’te bir hükümet açıklaması yapan Scholz, Ukrayna’nın AB üyeliğinin hızlandırılması için özel bir muameleye tutulmasını kabul etmeyeceğini belirterek, "AB üyeliği yolunda Ukrayna için yolu kısaltmak, Batı Balkanlar'da üyelik bekleyen ülkelere karşı dürüst bir tavır olmaz" dedi.

"Ukrayna birkaç ay ya da yıl içinde AB’ye üye olmayı beklememeli" diyen ve bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da aynı fikirde olduğunu söyleyen Scholz; Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un yıllardır üye olabilmek için beklediklerini hatırlatarak, AB’nin önceliğinin bu ülkeleri üye yapmak olduğunu bildirdi.

Scholz, önümüzdeki Haziran ayı içinde söz konusu ülkeleri ziyaret ederek, Almanya’nın bu konudaki desteğini vurgulayacağını duyurdu. "Ukrayna Avrupa ailesinin bir parçasıdır" diyen Başbakan Scholz, üyelik başvurusu sürecinde, ülkenin yeniden inşası için AB’nin mali destek sağlayacağını, ayrıca şu anda süren yardımların da arttırılacağını kaydetti.

Savaş AB’nin en büyük krizi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ile başlayan savaşı, "Avrupa Birliği için kurulduğundan bu yana en büyük kriz" olarak tanımlayan Olaf Scholz, Almanya‘nın Avrupa’nın en büyük ve en güçlü ülkesi olarak birliğin bütünlüğünün ve Avrupa’da barışın korunması için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa’daki dengeleri değiştirdiğini ve AB ülkelerinin kendisini savunabilmesinin ne kadar önemli olduğunu kanıtladığını ifade eden Scholz, Almanya’nın ordusunu ve savunma sistemlerini modernleştirebilmek için 100 milyar Euro hacimli özel bir fon oluşturduğunu hatırlattı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in hedefine ulaşmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Almanya Başbakanı, "Putin, kendisinin dikte edeceği bir barışa Ukrayna’yı bombalayarak ulaşacağını düşünüyor ama yanılıyor. Dikte edilen bir barışı ne Ukrayna ne de bizler kabul edeceğiz" şeklinde konuştu. Rusya Cumhurbaşkanı Putin’i derhal savaşı sonlandırmaya çağıran Scholz, "Rusya bu savaşı kazanmamalı. Ukrayna‘nın varlığı sürmeli" ifadesini kullandı.

Almanya’dan Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine onay

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurularına tam destek verdiklerini ifade eden Başbakan Scholz, "Hiç tereddüt etmeden söylüyorum: Finlandiya ve İsveç’teki dostlarımız, aramıza hoş geldiniz. NATO sizlerle birlikte Avrupa’da çok daha güçlü olacak" diye ekledi.

Scholz'un bu bağlamda Türkiye’ye yönelik bir mesaj vermemesi dikkat çekti. Başbakan, Salı günü yaptığı bir basın açıklamasında, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleyeceğinden "emin" olduğunu söylemiş, "Ben, NATO Genel Sekreteri gibi üyelik başvurularının Türkiye dahil tüm NATO ülkelerinin desteğiyle başarılı olacağından ümitliyim" ifadesini kullanmıştı.

Dün Başbakan Scholz başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, iki ülkenin NATO’ya üyelik başvurularına tam destek verilmesi karara bağlandı. Bakanlar Kurulu’nun onayının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in de imza yetkisi vermesi üzerine, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik protokolünün Almanya’nın NATO Büyükelçisi tarafından imzalanmasının yolu açıldı.

