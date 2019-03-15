HABER

Ukrayna, Boeing 737 uçaklarına hava sahasını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Havayolları, Boeing 737 tipi yolcu uçaklarına Ukrayna hava sahasının kapatıldığı duyurdu.Ukrayna Devlet Havayolları tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 tipi yolcu uçaklarına Ukrayna hava sahasının kapatıldığı duyuruldu.

Ukrayna Devlet Havayolları, Boeing 737 tipi yolcu uçaklarına Ukrayna hava sahasının kapatıldığı duyurdu.
Ukrayna Devlet Havayolları tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 tipi yolcu uçaklarına Ukrayna hava sahasının kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Düşme sebebi halen araştırılan Boeing 737-8 MAX uçağının trajik olayıyla ilişkin olarak, Boeing 737-8 ve Boeing 737-9 uçaklarının Ukrayna hava sahasına girmesi yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Son 5 ayda 2 defa düşen Boeing 737 tipi uçaklara Ukrayna’nın yanı sıra İran, Almanya, Fransa, İngiltere, Avustralya, Çin, Brezilya, Arjantin, Malezya, Endonezya, Hindistan, Singapur, Meksika, Güney Kore, Etiyopya, Güney Afrika, Vietnam, Cayman Adaları, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde hava sahasını kapatmıştı.
Etiyopya’da Boeing 737 tipindeki yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan faciada 157 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
GÜNCELLEME - Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyonGÜNCELLEME - Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon
Kayseri'de TOKİ'den 709 aileye evKayseri'de TOKİ'den 709 aileye ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.