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  4. Ukrayna Burisma Soruşturmasında FBI’dan Yardım İstedi 

Ukrayna Burisma Soruşturmasında FBI’dan Yardım İstedi 

16.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, enerji şirketi Burisma’nın Rus bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ukrayna, ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI’dan da soruşturma konusunda destek talep ederek elindeki belgeleri paylaşmasını istedi

Ukrayna Burisma Soruşturmasında FBI’dan Yardım İstedi 

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, enerji şirketi Burisma’nın Rus bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ukrayna, ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI’dan da soruşturma konusunda destek talep ederek elindeki belgeleri paylaşmasını istedi.

Burisma, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerinden Demokrat Parti’den olası rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın yönetim kurulunda görev yaptığı döneme ilişkin Ukrayna makamlarından soruşturma açılmasını istediği şirket. Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiği soruşturma talebi, hakkında başlatılan azil sürecinin de odak noktalarından.

Merkezi California’da bulunan siber güvenlik şirketi Area 1 Security, Pazartesi günü Burisma’nın siber saldırıya uğradığını belirlemiş ve bu korsanlık faaliyetinin Rusya’nın Askeri İstihbarat Ana Direktörlüğü (GRU) ile bağlantılı olduğunu kaydetmişti.

Siber güvenlik uzmanları tarafından “Fancy Bear” ya da APT28 adıyla bilinen aynı siber korsan grubu, 2016 yılında Demokrat Parti Ulusal Komitesi’ne ait yazışmaları da sızmış, açılan soruşturmada bu korsanlık faaliyeti ABD’li yetkililerce 2016 seçimlerine yönelik bir operasyon olarak nitelenmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı iddialarla ilgili açıklama yapmadı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi Artyom Minyailo düzenlediği basın toplantısında “Siber saldırının Rus özel servisleri ile işbirliği içinde yapılmış olmasının kuvvetle muhtemel olduğu kaydediliyor” dedi. Minyailo soruşturma kapsamında FBI ve Area 1’den de işbirliği talebinde bulunduklarını belirtti.

Aynı basın toplantısında Ukrayna İçişleri Bakanlığı, ABD’nin eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç’in yasa dışı şekilde izlendiği iddialarına yönelik de soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD Kongresi’nin bu hafta içinde yayınladığı belgelerde geçtiğimiz yıl görev süresi dolmadan görevden alınan ve Trump hakkındaki azil süreci kapsamında Demokratlar’ın ifadeye çağırdığı eski büyükelçinin hukuk dışı şekilde izlendiği ortaya çıkmıştı.

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