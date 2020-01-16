Ukrayna Burisma Soruşturmasında FBI’dan Yardım İstedi 

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, enerji şirketi Burisma’nın Rus bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ukrayna, ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI’dan da soruşturma konusunda destek talep ederek elindeki belgeleri paylaşmasını istedi.

Burisma, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerinden Demokrat Parti’den olası rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın yönetim kurulunda görev yaptığı döneme ilişkin Ukrayna makamlarından soruşturma açılmasını istediği şirket. Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiği soruşturma talebi, hakkında başlatılan azil sürecinin de odak noktalarından.

Merkezi California’da bulunan siber güvenlik şirketi Area 1 Security, Pazartesi günü Burisma’nın siber saldırıya uğradığını belirlemiş ve bu korsanlık faaliyetinin Rusya’nın Askeri İstihbarat Ana Direktörlüğü (GRU) ile bağlantılı olduğunu kaydetmişti.

Siber güvenlik uzmanları tarafından “Fancy Bear” ya da APT28 adıyla bilinen aynı siber korsan grubu, 2016 yılında Demokrat Parti Ulusal Komitesi’ne ait yazışmaları da sızmış, açılan soruşturmada bu korsanlık faaliyeti ABD’li yetkililerce 2016 seçimlerine yönelik bir operasyon olarak nitelenmişti.