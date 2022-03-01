Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: "Kiev hayaleti" 20 Rus uçağı düşürdü

Tüm dünya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunu takip ederken, savaşın altıncı gününde dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kiev hayaleti" olarak tanımladığı bir pilotun savaşın ilk gününden bu yana 20 Rus uçağını düşürdüğünü öne sürdü. Açıklamada, "Rus uçaklarını düşürdükten sonra ortadan kaybolan "Kyiv'in Hayaleti", savaşın 122. saatinde toplamda 20 Rus savaş uçağı düşürdü. Devamı geliyor!" denildi.

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Büyükelçiği bir başka paylaşımda da, ülkeye yeni savaş uçakları verildiğini belirtti. Bulgaristan, Polonya ve Slovkaya'dan uçak geldiğini belirten Büyükelçilik, şu paylaşımı yaptı:

"Kyiv Hayaletlerinin"sayısı artıyor. Ukrayna ordusu için +70 uçak. Ortaklarımız bize MiG-29 ve Su-25 veriyor:

Bulgaristan (MiG-29) - 16 adet, Bulgaristan (Su-25) - 14 adet, Polonya (Mig-29) - 28 adet, Slovakya (Mig-29) - 12 adet

