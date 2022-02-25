Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: “Biz Yalnız Savaşıyoruz”

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya’nın müzakere masasına oturması gerektiği çağrısıyla birlikte Türkiye’nin barış girişimlerinde bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirtti, Batı’ya ise “Biz kendi başımıza, yalnız savaşıyoruz” siteminde bulundu.

Büyükelçi Bodnar, bugün sabah ve akşamüstü iki kez kameralar karşısına geçerek Rusya’nın ülkesine yönelik askeri müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Dışişleri Bakanlığı’na dün Montrö Sözleşmesi’nin 19. maddesi uyarınca boğazları Rusya’ya kapatma çağrısı yapan Bodnar, bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya’nın askeri gemilerini Karadeniz’e geri döndürme hakkı bulunduğu yönündeki Montrö Sözleşmesi yorumuna karşın yine de Türkiye’den boğazları kapatma talebine olumlu yanıt umut ettiğini söyledi.

Türkiye’nin kendilerine resmi yanıt vermesini beklediklerini işaret eden Bodnar, “Türkiye’deki tüm makamların aslında Ukrayna’da neler olduğunu çok iyi anladığını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Amerika ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarının yeterli bulunmadığı yönünde Ukrayna hükümetinin mesajlarını paylaşan Bodnar, “Biz kendi başımıza, yalnız savaşıyoruz” tepkisini dile getirdi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde, mesela İstanbul’da barış masası kurulabileceğini de söyleyen Bodnar, “Biz, barış arayışlarına son vermiyoruz. Burada, Sayın Erdoğan’a barış arayışı konusundaki girişimleri için teşekkür etmek istiyorum. Şu an önemli olan, bu saldırganlığı durdurması, birliklerini geri çekmesi ve müzakere masasına geri dönmesi için Rusya’ya baskı yapmak. Direnişimizin Rus saldırganlığını önleyeceğine ve Rusya’yı müzakere masasına geri döndüreceğine inanıyorum” diye konuştu.

Bodnar, akşamki açıklamasında Rusya’nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna’ya yaptığı Minsk’te görüşme teklifine ilişkin ise “Kesinlikle ‘silahları bir yere bırakarak teslim edin’ ültimatomu bizim için kabul edilemez” dedi. Müzakere için Ruslar'ın ülkelerinden çıkması gerektiğini söyleyen Bodnar, Rus birliklerinin Kiev’e girmesini sağlayan Belarus için de “Bizi arkamızdan bıçaklayan da cehennemde yansın. Çünkü onlar kendilerine ihanet ettiler ve kendilerini Ruslar'a sattılar” dedi.

Bodnar: “Ukrayna'nın gıda, ilaç gibi ürünlere ihtiyacı var”

Büyükelçi Bodnar, “Ukrayna’nın gıda, ilaç ve diğer ürünler, yakıt başta olmak üzere çeşitli ürünlere ihtiyacı var” diyerek Türk halkına çağrıda bulundu. Bodnar, “Mülteci meselesinin de gündeme gelebileceği malum. O yüzden bu savaşın sivil kayıplarına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Putin’in füze ve bombaları altında kadın ve çocuklar ölüyor. Özellikle internette yok olan sivil tesislerin, hayatını kaybeden vatandaşların onlarca fotoğrafını bulabilirsiniz” ifadesiyle Ukrayna’nın sivil kayıplar verdiğini kaydetti.

Akşamki açıklamasında ise, “Türkiye’den insani yardım alma yönünde de çalışmalarımız devam ediyor. Kızılay insani yardımı götürmeye başladı. Aynı zamanda günlük hayatta kullanılabilecek en önemli şeylerin Türkiye’den temin edilmesini umuyoruz” diye ekledi.

Bodnar’ın bu açıklamaları ardından İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD ve Türk Kızılayı’nın peş peşe Ukrayna’ya yardım sevk edildiği açıklamaları geldi.

Bodnar: “Ukrayna NATO üyeliği talebini gündemden çekmedi”

NATO’nun Ukrayna’yı aday ülke ilan etmesi konusunda bir beklenti içinde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Bodnar, “Öncelikle Rus işgalcilerini Ukrayna’dan kovmamız, ondan sonra Ukrayna’nın NATO’daki statüsünün resmileştirilmesine dönmemiz lazım. Şu an Ukrayna ordusunun ilgili silahları, ilgili yardımı alması gerekiyor. Ama Ukrayna’nın NATO’ya üye olma talebini gündemden kimse çekmedi. Batı, bu hatayı düzeltmeli. Ukrayna’yı sadece NATO’ya değil Avrupa Birliği’ne üye olarak almalı. Bu konuyu Avrupa Birliği büyükelçileriyle de dün görüştüm. Onlar aslında ne olduğunu anlıyorlar” yanıtını verdi.

Bodnar: “Tehlikeli durum Kiev'in güneyinde”

Ukrayna’daki son duruma ilişkin Bodnar, “Rus askerleri ciddi kayıplar verdi. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce işgalci yok edildi. Bizim komşularımızdan online yardım almaya başladık. Silahlı kuvvetlerimizin manevi hazırlığı ve savunma kapasitesi yüksek. Ukrayna devletinin yönetimi Kiev’de ve Ukrayna’yı yönetmeye devam ediyor. Şimdiden söylemek isterim ki Putin’in ‘hızlı savaş’ konusundaki planları suya düştü. Saldırı güçleri git gide zayıflıyor. Ukrayna’nın doğusundaki cephe hattında hiçbir ilerleme yapamadılar. Ama şu an en tehlikeli durum Kiev’in çevresindeki ve Ukrayna’nın güneyinde. Ama aynı zamanda etkili savunma araçları da saldırganı durduruyor ve Kiev’e girmesini engelliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bodnar, “Kesinlikle ‘silahları bir yere bırakarak teslim edin’ ültimatomu bizim için kabul edilemez. Günümüzde gerçekleşen çatışmalara bakacak olursanız hiçbir yerde bir günde bu kadar Rus askeri personel kaybı yaşanmadı. Eğer Ruslar durmazsa daha fazla kayıp verecekler. Biz kendi toprağımızdayız ve hiç kimse bize emrivaki yapamaz” diye de ekledi.

Belarus’a sert tepki: “Cehennemde yansın”

Bodnar, komşuları Belarus içinse “Belarus, Rusya ile birlikte Ukrayna’ya saldıran düşmandır. Bizi arkamızdan bıçaklayan da cehennemde yansın. Çünkü onlar kendilerine ihanet ettiler ve kendilerini Ruslar'a sattılar. Şimdiden Rusya’nın bir bölgesi oldular. Bizim için Belarus gibi bir devlet yok. Bu müzakere süreci içinde Minsk de kesinlikle olmaz” tepkisini gösterdi.

