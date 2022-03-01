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Ukrayna Büyükelçisi'nden müzakere açıklaması: Rus tarafı barışa dönmek istemiyor

01.03.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Bugün güneydeki bazı noktaların Rusya'nın kontrolüne geçtiğine değinen Bodnar, "Dünkü müzelere toplantısı ön toplantıydı. Rus tarafından daha önce ifade edilen talepler geldi. Silahları bırakıp teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rus tarafının barışa dönmek istemediğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Büyükelçisi'nden müzakere açıklaması: Rus tarafı barışa dönmek istemiyor

Rusya'nın işgal girişiminin 6. gününde hem çatışma bölgesinde hem dünyada peş peşe sıcak gelişmeler yaşandı. Dün yapılan ilk müzakerede barış sonucu çıkmadı. Bugün ikinci müzakere görüşmesinin yarın olacağı belli oldu. Tüm dünyanın kilitlendiği müzakere görüşmeleri ile ilgili Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar da değerlendirmelerde bulundu. İlk görüşmenin ön toplantı olduğunu belirten Bodnar Rusya'nın barışa dönmek istemediğini belirtti.

Bodnar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, 1684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk.

Kiev'in savunması gayet güçlü. Neredeyse yarın söz konusu hava savunma sistemlerimiz AB'den gelecek sistemler ile güçlendirilecektir. Ukraynayı korumamız açısından Kiev'in stratejik önemi var.

"RUSYA BARIŞA DÖNMEK İSTEMEDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Bugün Ukrayna'nın güneyindeki bazı şehirler işgalcilerin kontrolüne geçti. Daha önce Rusça konuşan bölgelerimiz şu an Rusya'dan nefret ediyor. Rusya'nın bu savaştan ne istediğine dikkat çekmek istiyorum. Dünkü müzelere toplantısı ön toplantıydı. Rus tarafından daha önce ifade edilen talepler geldi. Silahları bırakıp teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rus tarafının barışa dönmek istemediğini gösterdi. Bizim cevabımız çok net. Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzekarenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ

Türkiye bu bağlamda anlaşmanın maddelerine titizlikle uyuyor ve bu yüzden minnettarız. Bugünkü durumda çok adil bir karar ve uygulanması lazım. Ukrayna’da savaş devam ediyor. Rusya’nın askeri operasyon olarak adlandırıldığı olay Ukrayna halkına yapılan bir soykırımdır.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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