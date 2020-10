Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Ukrayna’da üniversite öğrencisi 2 genç kızın öldürülmesine ilişkin Hüsnü Can Çökmez hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Sanığın Buket Yıldız’a kendisiyle birlikte olmayı mı yoksa ölmeyi tercih edeceğini sorduğunun anlatıldığı kararda, sanığın Ukrayna’ya giderken maktulü öldürmeye karar verdiği belirtildi.

Ukrayna’nın Harkov kentinde 31 Aralık 2018 tarihinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız(20) ve Zeynep Hüsünbeyi’ni(22) öldüren tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez(21), “tasarlayarak kasten öldürme” ve “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Yargılamayı yapan Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, maktul Buket Yıldız ile sanık Hüsnü Can Çökmez’in duygusal arkadaşlık yaşadığı, daha sonra Buket’in üniversite eğitimi almak için Ukrayna’ya yerleştiği, 2018 yılında tarafların ayrılmasına rağmen sanığın Buket ile tekrar birlikte olmak için irtibat kurmaya çalıştığı ancak Buket’in kabul etmediği anlatıldı.

Bunun üzerine Ukrayna’ya giden sanığın 31 Aralık 2018 tarihinde maktullerin birlikte yaşadığı evlerine gittiği, burada Buket Yıldız ile sanık arasında tartışma çıktığı, sanığın maktule kendisiyle birlikte olmayı mı yoksa ölmeyi tercih edeceğini sorduğunda maktul Buket Yıldız’ın kendisiyle birlikte olmaktansa ölmeyi tercih edeceğini söylediği kaydedildi. Daha sonra sanığın evde bulunan bıçakla Buket Yıldız’ın boğazını keserek öldürdüğü, sonrasında evin giriş kapısının yakınında bulunan Zeynep Hüsünbeyi’ni de boğazını keserek öldürdüğü anlatıldı. Cinayetin ardından sanığın Buket’e ait cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar ile tableti valizine koyarak olay yerinden ayrıldığı ve uçakla ülkeye geri döndüğü belirtildi. Sanığın alınan ifadesinde eylemleri genel hatlarıyla kabul ettiği, evdeki eşyaları da hırsızlık süsü vermek için aldığını belirttiği kaydedildi.