Ukrayna cinayetine 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ukrayna’nın Harkov kentinde iki Türk kızın boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin tutuklanan Hüsnü Can Çökmez hakkında “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan şüphelinin eski kız arkadaşı Buket Yıldız’a yönelik "benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?" şeklindeki sözleri ise kan dondurdu.

Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız(21) ve Zeynep Hüsünbeyi’nin(21) öldürülmesine ilişkin tutuklanan Hüsnü Can Çökmez(21), hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hüsnü Can Çökmez ile Buket Yıldız’ın internet üzerinden tanışıp duygusal ilişki yaşamaya başladığı, bir süre sonra Buket Yıldız’ın üniversite eğitimi almak üzere Ukrayna’ya yerleştiği, tarafların anlaşamayarak ayrılmalarına rağmen Hüsnü Can Ç.’nin tekrar birlikte olmak için Buket Yıldız’la sürekli irtibat kurduğu anlatıldı.

Ukrayna’daki evlerine gitmiş

Şüphelinin 16 Aralık 2018’de Buket Yıldız ile yüz yüze görüşmek amacıyla Ukrayna’ya gittiğinin belirtildiği iddianamede, burada barışma girişimlerinden sonuç alamadığı, 31 Aralık 2018 tarihinde ise Buket Yıldız’ın Ukrayna’da Zeynep Hüsnübeyi ile birlikte yaşadığı Kharkiv Valentinovskaya sokakta bulunan adresteki eve gittiği kaydedildi.