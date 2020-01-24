Ukrayna, corona virüsüne yönelik kriz masası oluşturdu

Ukrayna hükümeti, Çin’de ortaya çıkan ve birçok ülkeye sıçrayan corona virüsüne karşı kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.

Ukrayna, Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren corona virüsüne karşı kriz masası oluşturdu. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk’tan geldi. Gonçaruk tarafından yapılan açıklamada, "Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkileyen virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı kontrolünde bir kriz masası oluşturuldu. Bu durumla ilgili alınması gereken kararları aldık. Son günlerde Dünya Sağlık Örgütü ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün itibariyle bu virüs, Ukrayna’da 1 kişi de dahi gözlemlenmiş değil ve endişelenecek bir şey yok. Birçok devlet organıyla bugün görüşmeler yapılacak ve sınır kapılarında önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çin’deki Ukrayna Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çin genelinde ve karantinaya alınan şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Hiçbir vatandaşımız virüs kapmamıştır" denildi.



