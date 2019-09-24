Ukrayna Cumhurbaşkanı ABD’de Kırım Tatar çocukları ile selfie yaptı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, New York’ta Kırım Tatar çocukları ile selfie yaptı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD ziyareti başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için New York’a gelen Zelenskiy, Ukrayna Enstitüsünün konuğu oldu. ABD’deki Ukrayna diasporasının temsilcilerine hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Amerika’daki Ukraynalıları ‘Ukrayna’nın diplomatları’ olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, Amerika’da Ukrayna dernek temsilcileri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ukrayna Enstitüsününde yapılan dernekler buluşmasına Rus işgali altında bulunan Kırım Tatar dernek temsilcileri de katıldı. Ukrayna topraklarının müdafaası konusunda yurt dışında yaşayan vatandaşlarına söz veren Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi, ABD’de yaşayan Kırım Tatar çocukları ile selfie yaptı.

BM Genel Kurulunda konuşma yapması beklenilen Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelecek.



