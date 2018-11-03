Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko'ya fahri doktora

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesinde düzenlenen törende, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya "fahri doktora" ünvanı verildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda düzenlenen törene, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun yanı sıra YÖK Başkanı Yekta Saraç, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.
Törende, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya akademik kıyafeti giydirilerek "Fahri Doktora Diploması" takdim edildi ve İstanbul Üniversitesi rozeti takıldı.
Burada konuşan Poroşenko, İstanbul Üniversitesi’nin tarihinin 1453 yılına kadar dayandığına vurgu yaparak, "Duvarları çok önemli olaylara tanıklık eden İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en eski eğitim kurumu olmanın yanı sıra Türkiye ve dünyanın siyaset, iş ve bilim alanlarındaki en seçkin insanlarının yetiştirildiği bir kurum. Böyle bir eğitim kurumundan fahri doktora unvanı alıp söz konusu unvana layık görülmem benim için ayrı bir şereftir. Türkiye benim için son derece önemli bir ülkedir." ifadelerini kullandı.
Ukraynalı öğrencilerin İstanbul Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim aldığını ifade eden Poroşenko, eğitim ve bilgi paylaşımının çok önemli bir konu olduğunu ve İstanbul Üniversitesi'nin bunu çok güzel bir şekilde yansıttığını söyledi.
Poroşenko, İstanbul Üniversitesi bünyesinde açılan Ukrayna Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na başvuran, burada okumaya başlayan öğrenci sayısının gitgide arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu da demek oluyor ki bu bölüme başlayan öğrenciler iki ülke arasındaki ilişkilerin potansiyelinin farkında. Bunun yanı sıra yaptıkları kolay olmayan ve son derece önemli olan, emekleri için her öğretim görevlisine ve göstermiş oldukları azim ve ilgi için her öğrenciye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin en saygın üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin bu kadar saygın unvanını almak benim için şeref vericidir."
- "İki ülke akademisinin ortaklıkları çok kıymetlidir"
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Ukrayna ile özellikle son dönemde yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, akademik ilişkileri ve iş birliklerini her geçen gün daha ileriye taşımaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Yükseköğretim ile ilgili ilişkileri daha da güçlendirilmesi hususunu önemsediklerini dile getiren Saraç, 2016 yılında Yükseköğretim Kurulu olarak, Ukrayna'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini ve ziyaret kapsamında iki ülkenin yükseköğretim sistemlerinde stratejik iş birlikleri oluşturmak maksadıyla YÖK ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandığını aktardı.
Saraç, Mutabakat Zaptı ile ulaşılan sonuçlara değinerek, Türkiye’nin ilk "Ukrayna Dili ve Edebiyatı" ana bilim dalının İstanbul Üniversitesi’nde açıldığına işaret etti.
Bu programda öğrenim görecek öğrencilerin Ukrayna dilini öğreneceklerini ve bu vesileyle Ukrayna kültürünü daha yakından tanıma ve öğrenme fırsatı elde edeceklerini belirten Saraç, şöyle konuştu:
"Bu bağlamda, iki ülke akademisinin ortaklıkları çok kıymetli ve anlamlıdır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle, ülkemizde, 62 Ukrayna uyruklu akademisyen ülkemizdeki üniversitelerde görev yapmaktadır. Yine 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle 611 Ukrayna uyruklu öğrenci üniversitelerimizde eğitim almıştır. Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında ise 2018-2019 eğitim öğretim yılı için 4 üniversitemizin projesi onaylanmıştır. Mevcut ilişkilerimiz ve tüm bu gelişmeler, aynı vizyona sahip olan ve ülkesi için daha iyiyi isteyen iki ülke adına çok kıymetlidir ve çok anlamlıdır."
İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da Türkiye ile Ukrayna arasında, tarihten gelen geniş ve çok yönlü ilişkilerinin bulunduğunu ifade ederek, üniversitenin Ukrayna ile gerçekleştirdiği iş birliklerine değindi.
- "İlişkilerin gelişmesinde, önemli bir rol üstlenmiştir"
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu da Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna arasında zamanla gelişen yakın ilişkilerin, her iki devletin uluslararası ilişkilerde kalıcı barışa verdikleri önemin somut bir örneği olduğunu aktardı.
İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve siyasi bağların her geçen yıl güçlendiğine işaret eden Çıtıpıtıoğlu, "İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde, Cumhurbaşkanı Poroşenko devlet adamı kimliği ile siyasi kariyeri boyunca önemli bir rol üstlenmiştir. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun gerek demokratik değerlerin fazileti ile küresel ve bölgesel barışın önemine olan inancı, gerekse Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna arasındaki güçlü bağların kurulmasına olan katkısını değerlendirerek bölgesel iş birliği konusundaki ısrarlı çabaları nedeniyle kendisine fahri doktora unvanı verilmesi uygun görülmüştür." diye konuştu.
Katılımcılar, İÜ Rektörlük Binası Sergi Alanı’nda açılışı yapılan "Türkiye-Ukrayna Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yılında Arşiv Belgelerinin Sergisi"ni gezdi.
Tören, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
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