Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko'ya fahri doktora

Burada konuşan Poroşenko, İstanbul Üniversitesi’nin tarihinin 1453 yılına kadar dayandığına vurgu yaparak, "Duvarları çok önemli olaylara tanıklık eden İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en eski eğitim kurumu olmanın yanı sıra Türkiye ve dünyanın siyaset, iş ve bilim alanlarındaki en seçkin insanlarının yetiştirildiği bir kurum. Böyle bir eğitim kurumundan fahri doktora unvanı alıp söz konusu unvana layık görülmem benim için ayrı bir şereftir. Türkiye benim için son derece önemli bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda düzenlenen törene, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun yanı sıra YÖK Başkanı Yekta Saraç, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Ukraynalı öğrencilerin İstanbul Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim aldığını ifade eden Poroşenko, eğitim ve bilgi paylaşımının çok önemli bir konu olduğunu ve İstanbul Üniversitesi'nin bunu çok güzel bir şekilde yansıttığını söyledi.

Poroşenko, İstanbul Üniversitesi bünyesinde açılan Ukrayna Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na başvuran, burada okumaya başlayan öğrenci sayısının gitgide arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu da demek oluyor ki bu bölüme başlayan öğrenciler iki ülke arasındaki ilişkilerin potansiyelinin farkında. Bunun yanı sıra yaptıkları kolay olmayan ve son derece önemli olan, emekleri için her öğretim görevlisine ve göstermiş oldukları azim ve ilgi için her öğrenciye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin en saygın üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin bu kadar saygın unvanını almak benim için şeref vericidir."

- "İki ülke akademisinin ortaklıkları çok kıymetlidir"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Ukrayna ile özellikle son dönemde yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, akademik ilişkileri ve iş birliklerini her geçen gün daha ileriye taşımaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.