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Ukrayna'da yedeklerin askere çağırılmasına onay!

21.04.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, yedek statüdeki kişilerin seferberlik ilan edilmeden askere çağırılmasına izin veren yasayı onayladı.

Ukrayna'da yedeklerin askere çağırılmasına onay!

Rusya ile ülkenin doğusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Mart ayı sonunda Ukrayna parlamentosundan geçen yasa Ukrayna ordusunda silah başındaki asker sayısının önemli ölçüde artırılmasına olanak sağlıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu sayede askeri birliklerin hızlı bir şekilde yedek kuvvetlerle donatımı mümkün kılınacak ve saldırı anında birliklerin savaşma kapasitesi artırılacak" ifadesi yer aldı.

Kiev ve Moskova, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass'ta 2014 yılından beri süren çatışmalarda tansiyonun yeniden yükselmesinden dolayı birbirlerini suçluyorlar. Ukrayna çatışmalarda 14,000 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Ukrayna, Batılı müttefikleri ve NATO Rusya'yı Ukrayna sınırına ve Kırım'a "provakatif" bir şekilde asker konuşlandırmak ile suçlarken Rusya, ABD ve NATO'yu Karadeniz'de
"provokatif eylemlerde" bulunmakla suçluyor.

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Ukrayna

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