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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Beştepe'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 18:32 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Atlı karşılama birliği eşliğinde Beştepe'ye gelen Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıda karşıladı. Tören, Ukrayna ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlarken, Cumhurbaşkanı Zelenskiy, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Tören sırasında tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları ile tarihi üniforma giyen 16 asker hazır bulundu ve 21 pare top atışı yapıldı. Törenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, beraberlerindeki heyetleri birbirine takdim etti. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam hazır bulundu. Ukrayna heyetindeyse Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu yer aldı. Zelenskiy ve Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında basın mensuplarına poz vererek, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere içeri geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Zelenskiy, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve Erdoğan, Zelenskiy onuruna akşam yemeği verecek.

Görüntü Dökümü:
-Törenden görüntüler
-Detaylar
Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)-

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