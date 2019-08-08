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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesini ziyaret ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

UKRAYNA  Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) UKRAYNA Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Saat 12.00 sıralarında Fener'de bulunan patrikhaneye gelen Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. İlk görüşmede Zelenskiy, Bartholomeos'a bir demet çiçek takdim etti. Daha sonra Bartholomeos'un makamına geçen ikilinin görüşmesi basına kapalı bir şekilde devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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