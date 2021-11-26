Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan Darbe İddiası

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski kendisine yönelik ve gelecek hafta planlanan hükümeti devirme girişiminin ortaya çıkarıldığını iddia etti. Zelenski Rusya’dan bazı kişilerin bunda parmağı olduğunu öne sürdü; ancak girişimin arkasında Kremlin’in olup olmadığı konusunda net konuşmadı.

Basın toplantısında saatler süren açıklamalarda bulunan Zelenski, Ukrayna istihbaratının darbe girişimi planladığını iddia ettiği kişilerin ses kayıtlarını ele geçirdiğini ileri sürdü. Bu kişiler arasında Rusya’dan bazı kişilerin bulunduğunu ve işadamı Rinat Ahmetov’u darbe girişimine katılmaya ikna etmeye çalıştıklarını iddia etti.

Ukrayna lideri “Yalnızca Rusya Federasyonu ve gerilimin artması olasılığı sorunu değil, içerde de büyük zorluklarımız var. Ülkemizde 1-2 Aralık’ta darbe olacağına ilişkin bilgi aldım” dedi.

Zelenski’nin bu açıklamaları, iki ülke arasında gerginliğin tırmandığı ve Ukrayna ile Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar arasındaki çatışmanın bir savaşa dönüşme olasılığının endişeye yol açtığı bir döneme rastladı.

Zelenski darbe girişimi iddiasıyla ilgili ayrıntı vermedi; Kremlin’in bunda bir parmağı olup olmadığı yönündeki soruya da, “Üzgünüm, bu konuda konuşamam” yanıtını verdi.

Kremlin ve Ahmetov'dan yalanlama

Kremlin’se herhangi bir darbe girişiminde rolü olduğu iddialarını reddetti.

Ukrayna’nın en zengin kişisi olarak tanımlanan işadamı Ahmetov ise Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı yalan söylemekle suçladı. Ahmetov yaptığı yazılı açıklamada, "Zelenski'nin beni bir tür darbe içine çekmeye yönelik girişimlerin olduğu yönünde kamuoyuna açıkladığı bilgi tamamen yalan" dedi.

"Cumhurbaşkanı'nın bunu yapmasının arkasındaki sebep ne olursa olsun, bu yalanın yayılmasından öfke duydum. Benim duruşum her zaman açık ve nettir. Kırım'la ve memleketim Donbas'la birlikte bağımsız, demokratik ve birleşik bir Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Zelenski: “Sınırlarımıza hakimiz”

Rusya Ukrayna sınırına bir süredir yığınak yapıyor. Kiev, ABD ve NATO son günlerde Rusya’dan olası bir saldırı konusunda kaygılarını dile getirmişti. Kremlin bu iddiayı da yalanlamıştı.

Ukrayna lideri düzenlediği basın toplantısında Rusya ile askeri gerilimin tırmanması olasılığına da değindi. Ukrayna’nın buna hazır olduğunu belirten Zelenski “Sınırlarımıza hakimiz. Her türlü gerginliğe hazırız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna askeri istihbarat şefi geçen hafta askeri haber sitesi Military Times’a yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırına 92 binden fazla asker yığdığını, Ocak ayı sonu ya da Şubat ayı başında Ukrayna’ya saldırıya hazırlandığını iddia etmişti.

NATO’ya katılmak isteyen Ukrayna bu yıl içinde ABD’den önemli miktarda mühimmat ve Javelin füzeleri almış, Moskova buna tepki göstermişti.

NATO’dan Moskova’ya Ukrayna uyarısı

Rusya ise Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolundaki bölgeyi güç kullanarak ele geçirmek isteyeceğinden şüphe ediyor.

Zelenski, böyle bir planları olmadığını belirtti ve Rusya’nın Ukrayna’nın üye olmayı umduğu NATO‘nun genişlemesi konusundaki söyleminin “endişe verici bir sinyal” olduğunu kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna yakınlarına ağır askeri ekipman, tank ve muharip güç yerleştirdiğini, Ukrayna’ya karşı güç kullanılmasının Moskova için bedelinin ağır olacağını söyledi.

