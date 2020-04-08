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Ukrayna’da 3 aylık bebek koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Ternopol Bölgesi’nde 3 aylık bir bebekte korona virüsüne rastlandı.

Ukrayna’da 3 aylık bebek koronavirüse yakalandı

Ukrayna Ternopol Bölgesi Koronayla Mücadele Masası tarafından yapılan açıklamada, Konuya ilişkin açıklama ile 3 aylık bebeğe yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, “Ternopil Bölgesi’nde korona virüsüne yakalanan 3 aylık bebekten iyi haberler var. Durumu biraz daha iyiye gidiyor. Doktorlarımıza teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde koronavirüsü vakası bin 668’e, can kaybı sayısı ise 52’ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna bebek koronavirüs

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