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Ukrayna'da askeri helikopter tatilcilerin arasında tatbikat yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Ukrayna’da tatbikat sırasında bir helikopterdeki askerler nehirde yüzenlerin arasına atlayınca büyük panik yaşandı.

Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki bir nehirde yüzen tatilciler Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Mİ-8 tipi askeri helikopterin yaklaştığını görünce büyük korku yaşadı. Askeri tatbikatta görev alan helikopterdeki askerler nehre atlamaya başlayınca yüzen bazı turistler uzaklaşmaya çalıştı. Askerler nehre iniş yaptıktan sonra askeri helikopter nehrin üzerinden tekrar havalandı. Tatbikat sırasında turistlerin yaşadığı korku ve panik anları turistler tarafından görüntülendi.

TATBİKATIN BİLGİSİ DAHA ÖNCE YAPILMADI

Ukrayna Hava Kuvvetleri askerlerinin yaptığı tatbikatla ilgili resmi açıklamada, tatbikatın asıl amacının askeri birlikler tarafından havayolu kazaları, afet ve diğer acil durumlarda mağdurların kurtarılmasının amaçlandığı belirtildi. Yapılan tatbikatta tatilcilerin yaşadığı panik ve korku ülkede tartışma konusu haline gelirken bölge sakinleri tatbikatın bilgisinin daha önce yapılmamasından dolayı korku yaşadıklarını kimsenin bilgisinin olmaması nedeniyle de olası bir kaza veya faciadan dönüldüğünü ifade ederek askeri yetkililerin sorumsuzluğundan yakındı.

(İHA)

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