Ukrayna Devlet Başkanlığı için yarışan mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy futbol stadında düzenlenen tartışma programına katıldı.

Ukrayna’da başkan adayları için statta tartışma programı

Poroşenko ve Zelenskiy, hafta sonu yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde Kiev’de Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen tartışma programında bir araya geldi.

Stadın içerisine kurulan sahnede yan yana konulan kürsülere çıkan iki aday, bir saatlik program içerisinde sırasıyla birbirlerine soru sordu ve bu sorulara cevap verdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, 70 bin kişilik stattaki programı 22 bin kişi tribünlerden izledi. İlginç görüntülerin oluştuğu tartışma programında, Zelenskiy, Ukrayna’nın doğusunda hayatını kaybedenler için sahnede seyircilere dönerek diz çöktü ve saygı gösterisinde bulundu.

Poroşenko ise aynı anda sahnede bulunan hayatını kaybetmiş bir asker yakını kadının karşısında diz çökerek saygısını gösterdi.

Poroşenko’nun yaptığı yanlışlar nedeniyle kendisinin adaylığının öne çıktığına dikkati çeken Zelenskiy, "Ben, sizin hatalarınızın ve sözlerinizin sonucuyum." dedi.

Zelenskiy, kendisinin siyasetçi olmadığını belirterek, sıradan bir kişi olarak mevcut sistemi değiştireceğini savundu.

Zelenskiy’i ülkedeki bazı oligarkların kontrolünde olmakla suçlayan Poroşenko ise iktidarı kendisine bırakmayacaklarını söyledi.

Poroşenko, 21 Nisan’da yapılacak seçim sonrasında Ukrayna halkının tüm tercihini kabul edeceğini belirterek, "Hayat devam edecek. 22 Nisan’da hepimiz devletimizi korumak için birleşmeliyiz. Önemli olan ülkeyi kaybetmemektir." ifadelerini kullandı. Program sonunda, Ukrayna Milli Marşı'nı Poroşenko elini kalbinin üzerine koyarak, Zelenskiy ise zafer işareti yaparak okudu. Tartışmanın başlangıcında el sıkışan her iki aday, program bitiminde birbiriyle tokalaşmadan sahneden ayrıldı.