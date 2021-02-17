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Ukrayna’da bir hapishane açık artırmayla satışa çıkarıldı

17.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Ukrayna’da bir hapishane açık artırmayla satışa çıkarıldı

Ukrayna’nın Kiev bölgesinde bir hapishane 55 milyon liradan açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

Ukrayna’nın Irpen şehrinde 8 hektarlık alana kurulu olan ve yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan 132 Numaralı Hapishane, Ukrayna Adalet Bakanlığı ve Devlet Mülkiyet Fonu tarafından satışa çıkarıldı.

Ukrayna Adalet Bakan Yardımcısı Yelena Vsotskaya, hapishanenin bünyesinde bulunan yapılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hapishane bünyesinde çeşitli spor alanlarının bulunduğu bir avlu, yemekhane, koğuşlar ve birkaç üretim tesisi mevcuttur.

Şubat sonunda açık arttırmayla satışa çıkarılacak. Elde edilecek gelirin yüzde 70’i koşulların iyileştirilmesi için diğer hapishanelere aktarılacak” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da 2017’de ülkenin meşhur Lukyanivska, Odeskoye, Çernovştskoye ve Lvovskoye hapishaneleri satışa çıkarılmış ancak satılamamıştı.

Irpen’deki hapishane satışı ise açık arttırma usulüyle denenecek ve yaklaşık 55 milyon liradan satışa çıkacak.

Adalet Bakanlığının açıklamalarına göre satışın gerçekleşmesi halinde açık arttırma usulü ile yaklaşık 35 hapishanenin daha satılması planlanıyor.

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