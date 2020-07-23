El bombasıyla polis memurunu rehin aldı

Şüphelinin daha önce başka suçlardan hapis yattığı, talebinin tekrar hapse girmemek olduğu ifade edildi.

Ukrayna’nın Poltava kentinde araç hırsızlığı şüphelisi, el bombasıyla polis memurunu rehin alarak bombayı patlatmakla tehdit etti. Ukrayna medyası, şüphelinin talebinin hapse girmemek olduğunu duyurdu.

Ukrayna medyasındaki habere göre, şüpheli Roman Skripnik, daha önce uyuşturucu satıcılığından hapis yattı.

KIEV’E GİDİYOR

Skripnik’in rehin aldığı polis memuru ile başkent Kiev’e doğru hareket ettiği, polis otomobillerinin de Skripnik’in kullandığı araca eşlik ettiği bildirildi.

