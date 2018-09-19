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Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

Ukrayna’da canlı yayın yapmaya çalışan bir muhabir, gördüğü eziyet karşısında donakaldı. Muhabire canlı yayın sırasında hakaret edildi, üstüne yumurtalar atıldı ve en sonunda da yumruklandı. Tüm bu olaylar gerçekleşirken polisin sadece izlemekle yetinmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

NewsOne TV kanalı için çalışan muhabir Darina Bilera, 31 yaşındaki Timur Tumgoev’in Rusya’ya iade edilmesini canlı yayında anlatacaktı.

YAŞANANLARA RAĞMEN YAYINA DEVAM ETMEYE ÇALIŞTI

Ancak hakaret yedi, üstüne yumurtalar atıldı ve en sonunda da yumruklandı.

Bilera, bütün bunlara rağmen yayına devam etmeye çalıştı.

POLİS SADECE İZLEDİ

Kiev Başsavcılığı’nın önünde gerçekleşen olayda, polisin yeterli müdahaleyi yapmaması dikkat çekti.

Muhabire şiddet uygulayan kişilerin, Ukrayna’nın doğusunda Rus güçleriyle savaşan Timur Tumgoev’in Rusya’ya iade edilmesine karşı çıkanlar olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna canlı yayın muhabir eziyet

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