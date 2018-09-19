Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet!

NewsOne TV kanalı için çalışan muhabir Darina Bilera, 31 yaşındaki Timur Tumgoev’in Rusya’ya iade edilmesini canlı yayında anlatacaktı.
Ancak hakaret yedi, üstüne yumurtalar atıldı ve en sonunda da yumruklandı.
Bilera, bütün bunlara rağmen yayına devam etmeye çalıştı.
Kiev Başsavcılığı’nın önünde gerçekleşen olayda, polisin yeterli müdahaleyi yapmaması dikkat çekti.
Muhabire şiddet uygulayan kişilerin, Ukrayna’nın doğusunda Rus güçleriyle savaşan Timur Tumgoev’in Rusya’ya iade edilmesine karşı çıkanlar olduğu bildirildi.
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