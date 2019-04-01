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Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimini komedyen Zelenskiy ilk sırada tamamladı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Ukrayna'da halk, devlet başkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti. Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan ve 39 adayın katıldığı seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimini komedyen Zelenskiy ilk sırada tamamladı

Seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre en çok oyu komedyen Vladimir Zelenskiy alırken, mevcut lider Petro Poroşenko ikinci sırada kaldı.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, devlet başkanlığı için yapılan oylamada oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oy alarak liderliğe otururken, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise aldığı yüzde 17,8 oy oranı ile ikinci oldu.

Seçimin favori isimlerinden eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise 14,2 oyda kaldı.

Toplamda 30 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkenin Donbas bölgesinde ve Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da halk sandığa gidemedi.

Resmi sonuçlara göre adaylardan herhangi birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Başkanı komedyen Vladmir Zelenskiy

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