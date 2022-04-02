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Ukrayna'da dikkat çeken gelişme! Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı

02.04.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında ortaya çıkan ve tüm dünyada gündem olan Z ve V sembollerinin kullanımını ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna Parlamentosu o kanunun kabul etti.

Ukrayna'da dikkat çeken gelişme! Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı

Ukrayna Parlamentosu, Rus ordusunun kullandığı Z ve V sembollerinin kullanımını yasaklayan kanunu kabul etti.

Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 1 Nisan'da Ukrayna Parlamentosu milletvekillerinin kabul ettiği kanun kapsamında Rusya "terörist ülke" olarak tanındı.

Kabul edilen yasayla Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun simgesi haline gelen Z ve V sembollerinin kullanımı da yasaklandı.

Söz konusu kanunu hazırlayan Ukrayna milletvekillerinden Nikita Poturayev, ülkesine karşı saldırganlık eyleminin propagandasının tamamen yasaklandığını savundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Rus tank ve zırhlı araçlarının üzerindeki Z ve V harfleri dikkati çekmişti.

AA

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