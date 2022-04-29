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Ukrayna'da direnişin efsanesi olmuştu! 'Kiev'in hayaleti' lakaplı pilot öldü

29.04.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın savaşında direnişin sembollerinden biri haline gelen ve 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen 'Kiev'in hayaleti' lakaplı efsane pilot hayatını kaybetti. Pilotun Rus uçaklarıyla girdiği it dalaşında savaş uçağının vurulması sonucu öldüğü belirtildi.

Ukrayna'da direnişin efsanesi olmuştu! 'Kiev'in hayaleti' lakaplı pilot öldü

İngiliz The Times'e konuşan Ukraynalı kaynaklar direnişin sembollerinden biri haline gelen ve 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen 'Kiev'in Hayaleti' lakaplı savaş pilotunun kimliğini açıklarken ölümünü de doğruladı.

İT DALAŞI SIRASINDA VURULDU

29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka'nın 13 Mart'ta Rus uçaklarıyla girdiği it dalaşı sırasında MiG-29 jetinin vurulması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Verilen bilgiye göre Tarabalka, bir çocuk babasıydı.
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MÜZAYEDEDE SATILACAK

Ukraynalı yetkililer konu ile alakalı başka bir bilgi vermezken pilotun kask ve gözlüklerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da yakın zamanda yapılacak bir müzayedeyle satışa çıkartılacağı belirtildi.

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