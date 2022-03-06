Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotu için halka çağrı: Silahı olanlar alıkoyabilir

Harkov kentinde düşürülen Rus savaş uçağının 2 pilotundan birinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, kurtulan diğer pilotun görülmesi durumunda halkın Ukrayna ordusuna bilgi vermesi istendi.

"SİLAHI OLANLAR PİLOTLARI KENDİ BAŞINA ALIKOYABİLİR"

Ukrayna’nın Harkov kentine bağlı Kulynychi’de düşürülen Rusya’ya ait Su-25 tipi savaş uçağına dair açıklama yapan Harkov Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleg Sinegubov, 2 pilottan 1’inin hayatını kaybettiğini diğerinin ise saldırıdan sağ kurtulduğunu aktardı. Sinegubov, “Düşman uçağının pilotu kendisini fırlatamadı ve olay yerinde öldü. Uçak, Kulynychi bölgesinde düştü. Harkov hava savunma kuvvetleri bugün verimli bir gün geçirdi” dedi.

Fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan paraşütüyle atlayan pilotun kayıplara karıştığını belirten Sinegubov, “Pilotun nerede olduğuna dair bilgi var ise derhal güvenlik güçlerine bilgi verilmesi talep ediliyor. Silahı olanlar pilotları kendi başlarına alıkoyabilir” dedi. (İHA)

