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Ukrayna'da erken seçim: Komedyen ve rock yıldızı koalisyon kurabilir

22.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

Ukrayna'da erken parlamento seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in partisi açık ara birinci oldu.

Ukrayna'da erken seçim: Komedyen ve rock yıldızı koalisyon kurabilir

Sandık çıkış anketlerine göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkârı Partisi oyların yüzde 42,11'ini aldı.

Rusya yanlısı Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi yüzde 12,69; eski devlet başkanı Petro Poroşenko'nun Avrupa Dayanışması Partisi yüzde 8,68; eski başbakan Yuliya Timoşenko'nun Vatan Partisi yüzde 8,23; ünlü rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk'un Ses Partisi yüzde 6,39 oyla barajı geçen diğer partiler oldu.

Karma seçim sisteminin yürürlükte olduğu Ukrayna'da, milletvekillerinin yarısı parti listelerinden, diğer yarısı ise tek bir milletvekili çıkaran seçim bölgelerinden seçiliyor. Açıklanan sandık çıkış sonuçları, 225 milletvekilinin dağılımını gösteriyor. İlk sonuçlara göre Zelenskiy'nin partisi, parlamentonun yarısında 123 sandalye sayısına ulaşıyor.

Dar bölge sistemine göre yapılan ve tek milletvekili seçilen bölgelerden gelen sonuçlarla birlikte yeni parlamentodaki sandalye dağılımı netleşmiş olacak.

Parlamentoda daha önce 450 olan sandalye sayısı, ülkedeki iç karışıklıklar sonrası Kırım'ın Rusya'nın kontrolüne geçmesi ile Donetsk ve Lugansk illerinin bazı bölgelerinin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi sonucu 424'e düştü.

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ROCK YILDIZIYLA KOALİSYON

Zelenskiy, resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, partisinin ünlü rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk'un Ses Partisi ile koalisyon hükümeti kurmaya sıcak baktığını söyledi.

Eski iktidar mensuplarıyla ortak hükümette yer almayı düşünmediklerini belirten Zelenskiy, "Devlet başkanlığı seçim kampanyasının başında Sayın Vakarçuk'a teklifimizi yapmıştık. Bay Vakarçuk'u memnuniyetle görüşmeye davet ediyoruz" dedi.

Partisinin ülke yönetiminde sorumluluk almaya hazır olduğunu söyleyen Vakarçuk da, "Ukraynalılar değişime oy verdi, biz de bu değişimin bir parçası olmaktan memnunuz" diyerek koalisyon için Halkın Hizmetkârı Partisi'ne göz kırptı.

Vakarçuk ayrıca milletvekili olmasının ardından da ünlü rock grubu Okean Elzy'de solistlik yapmayı sürdüreceğini söyledi.

RUSYA YANLILARI : MÜCADELEYE BAŞLIYORUZ

Seçimlerde en fazla oyu alan ikinci parti olan, Moskova'ya yakınlığıyla bilinen Muhalefet Bloğu-Yaşam İçin Partisi'nin lideri Yuriy Boyko, "Ülkemiz normal yaşama döndüğü için tüm seçmenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Partinin diğer lideri Viktor Medvedçuk ise "Seçim sonuçları bizi tamamen tatmin etmedi, şimdi çok ciddi bir mücadele dönemi başlıyor" diye konuştu.

Rusya yanlısı Muhalefet Bloğu, "Zelenskiy'nin Halkın Hizmetkârı Partisi'ne destek vermeye hazırız, ancak Avrupa yanlısı partilerle iş birliğine gitme niyetimiz yok" açıklamasını yaptı.

SEÇMENLERİN YARISI SANDIĞA GİTMEDİ

Ukrayna Merkez Seçim Komitesi, saat 20.00 itibarıyla erken parlamento seçimlerine katılım oranının yüzde 49,89 olduğunu açıkladı.

Devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda katılım oranı yüzde 63,48, ikinci turunda yüzde 61,37 olmuştu.

Ukrayna'da 21 Nisan'da devlet başkanı seçilen Zelenskiy, göreve gelir gelmez ilk iş olarak parlamentoyu feshederek erken seçim ilan etmişti.

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Ukrayna Rock Yıldızı ZELENSKY

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