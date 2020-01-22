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  4. Ukrayna’da görülen Hablemitoğlu suikastine ilişkin davada karar çıktı

Ukrayna’da görülen Hablemitoğlu suikastine ilişkin davada karar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Hablemitoğlu suikastine ilişkin Türkiye'nin talebi üzerine açılan ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görülen davada, mahkeme kararını açıkladı.

Ukrayna’da görülen Hablemitoğlu suikastine ilişkin davada karar çıktı

Hablemitoğlu suikasti baş şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Kiev Temyiz Mahkemesinde saat 12.30 gibi başlayan duruşmaya eşiyle ve avukatıyla geldi. Yerli ve yabancı gazeteciler tarafından yoğun ilgi gösterilen mahkeme, 15 dakikalık bir sürede 3
hakim tarafından karara bağlandı. Hakimlerin aldığı karara göre, Ankara Mahkemeleri tarafından edilen talep sonucunda açılan dava, zaman aşımına uğradı.

'ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIM ŞU AN DEĞİL'

10 Ocak tarihinde görülen bir önceki duruşmada, Türk gazetecilerle ayaküstü çok kısa görüşen Bozkır, “Ben çok başarılara imza atmış, sayısız ödül almış bir Türk askeriydim. Şemdin Sakık’ı paketleyen timin komutanıydım. Bana çok farklı güçler ve FETÖ tarafından oyunlar oynanıyor. Tehdit mesajları alıyorum bunları kaydettim mahkemeye sunacağım. Türk basınına yeri geldiğinde konuşacağım ama şu an zamanı değil. Benim bir ailem var ve bu yaşanan olaylardan rahatsız oluyor. Daha fazla konuşmak istemiyorum” açıklamalarında bulunmuştu.

Bozkır, 10 Temmuz 2019 tarihinde Kiev'in Golosiyevskiy semtinde Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Necip Hablemitoğlu Ukrayna habletmitoğlu suikasti

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