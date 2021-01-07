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Ukrayna’da ‘Hitler’ lakaplı neonazi lideri gözaltına alındı

07.01.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Ukrayna’da ‘Hitler’ lakaplı neonazi lideri gözaltına alındı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), faaliyetine son verilen bir neonazi grubunun ‘Hitler’ lakaplı liderinin başkent Kiev’de gözaltına alındığını duyurdu.

SBU’den yapılan açıklamada, neonazi grubu üyelerinin, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant’ın taraftarı olduğu ifade edilirken grup liderinin terör eylemleri için talimat yaydığı aktarıldı.

Açıklamada, grup liderinin “e-posta ve mesajlaşma servisleri aracılığıyla, aralarında Tarrant’ın ‘manifestosu’ dahil, ırksal ve dini gerekçeli terör saldırıları düzenleme yönünde çağrılar ve talimatlar içeren materyallerin dağıtımı için gizli bir ağ kurduğu” bildirildi.

Grup üyelerinin Tarrant ‘manifestosunu’ Ukraynaca ve Rusçaya çevirerek broşür şeklinde dağıtıldığı aktarıldı.

‘Hitler’in suç faaliyetine ilişkin delilleri elde ettiklerini anlatan SBU, yapılan aramada yasaklı edebiyat ve neonazi işaretlerine el konulduğunu belirtti. Grup liderine, “aleni terör eylemi çağrısı yapma” ile ilgili suçlama yöneltildi. Ceza kanununun ilgili maddesi, 5 yıla kadar hapis ve malvarlığına el konulması cezalarını öngörüyor.

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