Ukrayna'da kaç kişi öldü? sorusunun yanıtı Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı ölü ve yaralı sayısını yazılı açıklama ile paylaştı. Bu kapsamda Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

UKRAYNA'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını açıklamasının ardından dünya basını Rusya Ukrayna savaşını yakından takip ediyor.

Rusya'ya ait bir Su-25 savaş uçağının düştüğünü belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov pilotların fırlatma sistemleri sayesinde hayatta kaldığı bilgisini paylaştı. Donbass sınırında Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yaşanan çatışmalar ile ilgili de konuşan Konaşenkov 114 Ukrayna askerinin silahlarını bırakarak Rus birliklerine teslim olduğunu sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin danışmanı yaptığı açıklamada Rus saldırısında 40 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini, onlarcasının da yaralandığını ifade etti. Sivil kayıpların olduğu bilgisine de yer verilirken bir açıklama da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan geldi...

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ÖLÜ VE YARALI SAYISI NEDİR?

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden aldıkları bilgiler doğrultusunda açıklamada bulundu.

Bodnar, 5 Rus uçağı ve 2 helikopterinin düşürüldüğünü, 3 Rus tankı vurulduğunu ve birkaç kamyonun yok edildiğini ve 50 Rus'un öldürüldüğünü açıkladı.

Öğlen saatlerinde Rusya tarafından Ukrayna'nın Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 18 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Öte yandan Donbass bölgesinde bir hastanesinin vurulduğu açıklandı. Açıklamada, 4 kişinin yaşamını yitirdiği 6'sı doktor 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Öte yandan Ukrayna, Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın devam ettiğini söyledi.

UKRAYNA SAĞLIK BAKANLIĞI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, bugün 57 kişinin yaşamını yitirdiğini, 169 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saldırılarda 57 kişi hayatını kaybetti, 169 kişi yaralandı" ifadesine yer verildi.

