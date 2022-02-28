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Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir? 5. günde neler oldu? 28 Şubat 2022 Pazartesi

28.02.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da kaç kişi öldü? sorusunun yanıtı Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili art arda gelen açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Bu kapsamda Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir? 5. günde neler oldu? İşte 28 Şubat 2022 Pazartesi Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması ve savaşın 5. gününde yaşananlar...

Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir? 5. günde neler oldu? 28 Şubat 2022 Pazartesi

Ukrayna'da kaç kişi öldü? sorusunun yanıtı Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı dün can kaybı ve yaralı sayısını yazılı açıklama ile paylaşmıştı. Bu kapsamda Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir? 5. günde neler oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 28 Şubat Pazartesi Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Rusya Ukrayna savaşının 5. gününde yaşananlara haberimizde yer verdik.

Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir?

UKRAYNA'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? 28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ÖLÜ VE YARALI SAYISI NEDİR?

Rusya'nın düzenlediği saldırılar sonucunda 352 sivi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında 14 çocuk bulunuyor. bin 684 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılırken bunlardan 116 kişinin çocuk olduğu öğrenildi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞININ 5. GÜNÜNDE NELER OLDU?

03.00: Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.

02.57: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını Rusya'ya kapatması sonucu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyeti, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağını duyurdu.

Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir?

02.38: Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğünü açıkladı

02.36: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 4. gecesinde yine çatışmalar şiddetlenirken, Rusya tarafından ülkenin bazı kentlerine tekrardan balistik füze saldırıları düzenlendi.

01.00: Kiev'de yeniden siren sesleri yükselmeye başladı

00.35: Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna’nın Rusya aleyhinde dava açtığını ve Rusya aleyhinde tedbir kararları alınmasını talep ettiğini duyurdu. Mahkeme tarafından yayınlanan resmi bildiride, "Ukrayna, Rusya'ya karşı dava açtı ve Mahkemeden geçici tedbirler belirtmesini istedi" ifadeleri yer aldı.

00.26: Avrupa Birliği'nin hava sahası yasağının ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot, Avrupa ülkelerindeki tüm destinasyonlarını iptal ettiğini açıkladı.

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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