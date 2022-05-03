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Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

03.05.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da Rivne kentinde katliam gibi trafik kazası meydana geldi. Kamyon, otobüs ve otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna’nın Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna’nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki yerel saatle 16.20’de Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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16 KİŞİ ÖLDÜ

Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ukrayna
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