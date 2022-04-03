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Ukrayna'da korkunç iddia! Rus ordusu hasta ve doktorları tahliye edecek konvoya ateş açtı

03.04.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Harkiv Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Rus ordusunun, Harkiv yakınlarındaki Balakliya hastanesinden hasta ve doktorları tahliye etmesi planlanan tahliye konvoyuna ateş açtığını, bunun sonucu otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini bildirdi. Sinegubov, konvoyun Rus ordusunca engellenmesi üzerine hastane personeli ve hastaların kendi başlarına şehirden ayrılmaya çalıştığını belirtti. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Ukrayna'da korkunç iddia! Rus ordusu hasta ve doktorları tahliye edecek konvoya ateş açtı

Ukrayna'nın Harkiv Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, ulusal bir televizyona kanalına yaptığı açıklamada, Rus ordusunca dün bombalanan Balakliya Merkez Bölge Hastanesi'nin hasta ve personelini tahliye etmek için şehre girmesi planlanan otobüslere, Rus ordusunun ateş açtığını kaydetti.

Bunun sonucunda ilk verilere göre, konvoydaki otobüslerden birinin sürücüsünün hayatını kaybettiğini açıklayan Sinegubov, Rus tarafıyla yapılan anlaşma gereği hasta ve doktorları tahliye etmek için şehre girmesi planlanan insani yardım konvoyunun, Rus ordusunca engellenmesi üzerine hastane personeli ve hastaların kendi başlarına şehirden ayrılmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Rus ordusunun dün, hastaların ve personelin bulunduğu Balakliya Merkez İlçe Hastanesi'ne ateş açması sonucu hastane binası hasar görmüştü. Bunun üzerine yerel yönetim hasta ve hastane personelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 kişinin acilen tahliye edilmesi gerektiğini bildirmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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