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Ukrayna'da korkunç kaza! 2 savaş uçağı havada çarpıştı, 3 pilot öldü...

26.08.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ordusuna ait 2 savaş uçağı görev sırasında gökyüzünde çarpıştı. 3 pilotun hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Ukrayna'da korkunç kaza! 2 savaş uçağı havada çarpıştı, 3 pilot öldü...

Ukrayna'nın Jitormir bölgesinde meydana gelen feci uçak kazasında 3 pilot yaşamını yitirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı olay hakkında açıklama yaptı.

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HAVADA FECİ KAZA...

Açıklamada, "Muharebe görevini yerine getirirken iki L-39 tipi savaş uçağı gökyüzünde çarpıştı. Ne yazık ki 3 pilot hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Ölen pilotlar arasında 40. Taktik Havacılık Tugayının "JUICE" çağrı işaretli tanınmış bir pilotunun da bulunduğu aktarılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. (AA)

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Ukrayna kaza

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