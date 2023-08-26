Ukrayna'da korkunç kaza! 2 savaş uçağı havada çarpıştı, 3 pilot öldü...

Ukrayna'nın Jitormir bölgesinde meydana gelen feci uçak kazasında 3 pilot yaşamını yitirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı olay hakkında açıklama yaptı.

HAVADA FECİ KAZA...

Açıklamada, "Muharebe görevini yerine getirirken iki L-39 tipi savaş uçağı gökyüzünde çarpıştı. Ne yazık ki 3 pilot hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Ölen pilotlar arasında 40. Taktik Havacılık Tugayının "JUICE" çağrı işaretli tanınmış bir pilotunun da bulunduğu aktarılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. (AA)

