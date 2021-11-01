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Ukrayna'da koronavirüs aşısı olanlara para ödülü verilecek

01.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da bir posta şirketi, kendi bünyesinde çalışan elemanlarını aşı yaptırmaya teşvik etmek için para ödülü dağıtacağını açıkladı.

Ukrayna'da koronavirüs aşısı olanlara para ödülü verilecek

Ukrayna Altyapı Bakanlığı’na bağlı Ukrposhta basın ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, aşı olan çalışanlarına toplam 40 bin dolar değerinde ikramiye dağıtacağını duyurdu. Ukrayna genelindeki şubelerinde aşı olma merkezi açan şirket, bu uygulama ile aşıyı teşvik ediyor.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte ülke genelinde 13 bin 936 yeni koronavirüs vakası ve 298 can kaybı kayıtlara geçti. Pandeminin başından bu yana ülkede toplam hasta sayısının 2 milyon 936 bin 238, iyileşen hasta sayısının 2 milyon 442 bin 98, can kaybının 68 bin 27, yapılan test sayısının ise 14 milyon 455 bin 647 olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Ukrayna koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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