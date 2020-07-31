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Ukrayna’da öğrenci yurdunda 133 kişide koronavirüs tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2020 16:53 | Son Güncelleme

Bir son dakika haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir yurtta kalan 133 askeri öğrencide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

Ukrayna’da öğrenci yurdunda 133 kişide koronavirüs tespit edildi

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi Kiev Politeknik Enstitüsü'ne bağlı Özel İletişim ve Bilgi Koruma Enstitüsü'nün yurdunda kalan 133 öğrencinin koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, virüse yakalanan 10 öğrencinin ve bir öğretim görevlisinin çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü, diğer öğrencilerin ise karantinaya alınan yurtta tedavi gördüklerini açıkladı. Yurtta toplam 152 öğrencinin kaldığı belirtildi.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte bin 90 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası kaydedildi. Böylece toplam vaka sayısı 69 bin 884'e yükseldi. Ukrayna'da şu ana kadar bin 693 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

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