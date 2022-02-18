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Ukrayna'da peş peşe haberler! Yaralılar var

18.02.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, Rusya destekli ayrılıkçıların saldırısı sonucunda 2 asker ve 2 sivilin yaralandığını açıkladı. Ayrılıkçıların bugün de Bolotone, Çermali, Şumı, Nognatovka ve Staragnatovka bölgelerinde 6 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Ukrayna'da peş peşe haberler! Yaralılar var

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken Rusya destekli ayrılıkçıların ateşkes ihlali yaptığına dair haberler geliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün gerçekleşen ateşkes ihlali sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurdu.

60 KEZ ATEŞKES İHLALİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün farklı bölgelerde 60 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

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Vodyane, Luganske, Svitlodarsk, Marinke, Piski, Avdiyivka, Şirokino'nun da aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 2 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ihlallerin 43'ünün Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanmış silahlarla gerçekleştiği aktartıldı.

BUGÜN DE İHLAL HABERLERİ GELDİ

Ayrılıkçıların bugün de Bolotone, Çermali, Şumı, Nognatovka ve Staragnatovka bölgelerinde 6 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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