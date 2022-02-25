Ukrayna'da Rus tankı içinde sivil bulunan otomobili ezdi!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki Obolon'da, Rus ordusuna ait askeri araç, içerisinde şoförü bulunan sivil otomobili ezdi. İçinde sivil bulunan otomobilin Rus tankı tarafından ezildiği anlar apartmanda bulunan kişiler tarafından kayda alındı.

ARAÇTA SIKIŞANLARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Bölgede bulunan kişiler, tanık oldukları dehşetin ardından araçta sıkışan sivilleri kurtarmak için seferber oldu. Kısa süre içinde toplanan halk, yanlarındaki aletlerle ve elleriyle sıkışan otomobili parçalamaya çalıştı. Sıkışan sivillerin kurtarılma anları bölgedeki başka bir kişi tarafından kayda alındı.

"MOLOTOF KOKTEYLLERİNİZİ HAZIRLAYIN"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy 'Bugün en zor gün olacak' diyerek halka seslenmiş,Ukrayna Savunma Bakanlığı halka 'Evlerinizden çıkmayın ve Rus ordusuna karşı molotof kokteyllerinizi hazırlayın' duyurusu yapmıştı.

ŞEHİRDEN KAÇIŞ SÜRÜYOR

Halk, Rusya'nın hedefindeki şehirden kaçışına devam ederken, İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte 33 sivil hedefin Rusya tarafından vurulduğunu ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.



