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  4. Ukrayna’da şaşırtan görüntü! Sıcaklara karşı sokaklara seyyar duşlar kuruldu

Ukrayna’da şaşırtan görüntü! Sıcaklara karşı sokaklara seyyar duşlar kuruldu

26.06.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da yaşanan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için çareyi sokaklara seyyar duşakabinler kurmakta buldu.

Ukrayna’da şaşırtan görüntü! Sıcaklara karşı sokaklara seyyar duşlar kuruldu

Ukrayna, son yılların en sıcak yaz aylarını yaşıyor. Ülkede 40 santigrat dereceye yaklaşan hava sıcaklığı, bu duruma alışkın olmayan Ukraynalılar için adete işkenceye dönüştü.

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SEYYAR DUŞAKABİNLER KURDULAR

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, sıcaklardan bunalan vatandaşlardan bazıları, metro çıkışlarına seyyar duşakabinler kurdu. Duşlar, bunaltıcı sıcaklardan bir nebze de olsa serinlemek isteyen Ukraynalıların ilgi odağı haline geldi.

İlk olarak başkentte başlayan uygulamanın ise yakın zamanda diğer şehirlere de başlayacağı tahmin ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ukrayna
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