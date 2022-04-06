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Ukrayna’da siviller Rus bombardımanın hedefi oldu

06.04.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Severodonetsk şehrinde sokaktaki siviller Rus bombardımanın hedefi oldu. İki sivilin hayatını kaybettiği saldırı anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 42’nci gününde devam ediyor. Ukrayna’nın Luhansk bölgesinde yer alan Severodonetsk şehrinde sokaktaki siviller Rus bombardımanın hedefi oldu.

BOMBADAN KAÇAMADILAR

İlk belirlemelere göre en az 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, saldırıyı anlayan sivillerin güvenli bir yere kaçmaya çalıştığı ardından çok kısa aralıklarla iki bombanın sivillerin çok yakınına düştüğü görüldü.

Luhansk Valisi Sergiy Gayday yaptığı açıklamada, "Ruslar Severodonetsk’e saldırdı. On katlı bina, işyerleri ve siviller zarar gördü. Ölü sayısına ilişkin bilgiler netlik kazanacak. Rusya Luhansk’ta hayatı mahvediyor. Ekipler yangın söndürme çalışmaları yapıyor ve enkazı kaldırıyor" ifadeleri kullanıldı.

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