HABER

Skandal teklif: Halk yalan makinesinden geçirilsin

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2019 16:24 | Son Güncelleme

Ukrayna Askeri Başsavcısı Anatoliy Matios, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla bağlantılı olan kişileri tespit etmek için, tüm halkın yalan makinesinden geçirilmesini teklif etti.

Skandal teklif: Halk yalan makinesinden geçirilsin

Ukrayna’nın Askeri Başsavcısı Anatoliy Matios, 112 televizyon kanalında katıldığı yayında, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlık ilan eden Rusya yanlısı Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile bağlantılı olan kişilerin saptanması amacıyla sıradan vatandaşların yalan makinesinden geçirilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun, ‘işgal edilen bölgelerde’ zorunlu olarak yaşayan vatandaşlarla, ayrılıkçılara destek olan kişilerin ayırt edilmesi için talimat verdiğini belirten Başsavcı, “Ukraynalıların yalan makinesinden geçirilmesini ve milislerin yardakçılarının ortaya çıkarılmasını sağlayacak özel bir program geliştirildi” dedi.

Odesa kentinde bu konuda çalışma yürütüldüğünü belirten Matios, “Bugün tüm devlet için büyük bir sırrı açıklıyorum. Odesa’da büyük bir bilim merkezinde, tüm bilgisayarlarda yalan makinesi gibi çalışabilen bir program geliştirildi. Kişi, belirli bir algoritmayla sorulara tepki veriyor ve bu cevaplara göre kişinin doğruyu söyleyip söylemediği belirleniyor. Bunun için bir bilgisayar ve her insanın 30 dakikasını ayırması gerekiyor. Tüm halkı yalan makinesinden geçirmemiz gerekecek. Çünkü insanlar komşularını ihbar eder, gücenir ve intikam almak ister, Ukrayna’nın gerçeği bu” diye konuştu.

Ukrayna’da 2015 yılından bu yana bürokratlar ve güvenlik güçleri işe alınırken yalan makinesinden geçirilebiliyor. Ancak yasalara göre vatandaşlar, bu uygulamaya tabi tutulmayı reddetme hakkına sahip.

Ukrayna Devlet İstatistik Servisi verilerine göre, 1 Aralık 2018 itibarıyla ülke nüfusu 42 milyon 177 bin kişi. Bu rakama ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk illerinin Kiev’in kontrolünde olmayan bölgeleri ile Kırım’ın verileri dahil değil.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Almanya'da Saldırı Hazırlığındaki 3 Iraklı Gözaltına AlındıAlmanya'da Saldırı Hazırlığındaki 3 Iraklı Gözaltına Alındı
Suriyeli Sığınmacılar Güvenli Bölgelere Gitme Konusunda Ne Düşünüyor?Suriyeli Sığınmacılar Güvenli Bölgelere Gitme Konusunda Ne Düşünüyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna halk yalan makinesi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Brezilya'da baraj çöktü: En az 50 ölü, 300 kayıp

Brezilya'da baraj çöktü: En az 50 ölü, 300 kayıp

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

Önce kendini başkan ilan etti sonra 'siyasi rüşvet' teklif etti

Önce kendini başkan ilan etti sonra 'siyasi rüşvet' teklif etti

ABD sansürsüz yayınladı! İşte ilk kez açıklanan UFO olayları

ABD sansürsüz yayınladı! İşte ilk kez açıklanan UFO olayları

Brezilya'daki baraj çökmesi kabileyi de vurdu!

Brezilya'daki baraj çökmesi kabileyi de vurdu!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'

Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.