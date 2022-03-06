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Ukrayna'da şoke eden gelişme! Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin aldı

06.03.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna’daki savaşta kritik gelişmeler yaşanmaya devam ederken Ukrayna'nın Kiev Valisi Oleksiy Kuleba’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Çeçenistan lideri Kadirov’un askeri birliklerinin Kiev’de bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine baskın düzenleyip içeridekileri rehin aldıkları öne sürüldü.

Ukrayna'da şoke eden gelişme! Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin aldı

Rusya Ukrayna savaşında şoke eden bir gelişme yaşandı. Savaşta Rusya’nın destekçilerinden biri de Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov. Ukrayna'nın Kiev Valisi Oleksiy Kuleba’nın iddiasına göre Kadirov’un askeri birlikleri Kiev’de bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine baskın düzenleyip içeridekileri rehin aldı. Hastanenin etrafına mayın döşedikleri ve bölgeden topçu atışları yapıldığı da Kuleba’nın iddiaları arasında.

MAYIN DÖŞEDİLER

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba’nın açıklamasına göre, Rus ordusuna bağlı Kadirov birlikleri Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Borodyanka kentindeki bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirerek hastaları ve hastane personellerini rehin aldı. Kuleba, hastanenin etrafına mayın döşediklerini ve o bölgeden Ukrayna ordusuna topçu atışları yaptıklarını söyledi.

"SAKLANIYORLAR!"

Kuleba, "Kadirov'un askerlerinin Borodyanka kentinde bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine girip içerdekileri rehin aldığını öğrendik. Hastanenin etrafına mayın döşemişler ve oradan Ukrayna askerlerinin üzerine topçu atışları gerçekleştiriyorlar. Hastanede, 500 civarında hasta mevcut ve bunların 100'ü yatılı,. Personeller ve hastalar Kadirov birliklerinin elinde. Düşman, çocukların ve hastaların arkasına saklanıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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