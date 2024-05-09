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Ukrayna'da suikast iddiası! Zelenskiy kritik ismi görevden aldı! "Putin'e hediye olacaktı, başarısız oldu"

09.05.2024 23:43
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Ukrayna istihbaratının suikast düzenleyeceği şüphesiyle Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 kişiyi tutuklamasının ardından harekete geçen Vladimir Zelenskiy kritik bir karar aldı. Zelenskiy, 2019'da atanan Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı’nı görevden aldı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Maliuk, suikast iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Putin'e hediye olması planlanan terör saldırısı aslında Rus özel servislerinin başarısızlığı oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'da suikast iddiası! Zelenskiy kritik ismi görevden aldı! "Putin'e hediye olacaktı, başarısız oldu"

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 albayın tutuklanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınlandığı kararnameyle Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Serhii Rud’u görevden aldı. 2019 yılında göreve başlayan Rud’un yerine henüz yeni bir atama yapılmadı.

2 ALBAY TUTUKLANMIŞTI

SBU, Zelenskiy ve diğer üst düzey askeri ve siyasi yetkililerine suikast hazırlayan 5 Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanının açığa çıkarıldığını duyurmuş, Rus istihbaratına bilgi sızdırdığı öne sürülen 2 Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi albayını tutuklamıştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kyrylo Budanov, SBU Başkanı Vasyl Maliuk dahil üst düzey yetkililere suikast planlayan ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yönetilen bir “ajan ağının” açığa çıkarıldığı bildirmişti.

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ORTADOKS PASKALYASI ÖNCESİNDE PLANLANDI

Üst düzey isimlere suikast planlayan ve gizli bilgileri Rusya’ya sızdıran 2 Ukraynalı albayın gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, “FSB'nin ajan ağının görevlerinden biri, ordu içinde Devlet Başkanı'nın (Zelenskiy'nin) güvenliğine yakın olan ve Devlet Başkanı'nı (Zelenskiy’i) rehin alıp sonra onu öldürebilecek failleri bulmaktı" ifadeleri kullanıldı. İki albayın vatana ihanet ve terör eylemi hazırlamayla suçlandığı öğrenildi.
Budanov suikastının 5 Mayıs Pazar gününe denk gelen Ortodoks Paskalyası öncesinde gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

"PUTİN'E HEDİYE OLACAKTI, BAŞARISIZ OLDU"

SBU Başkanı Maliuk ise yaptığı açıklamada, "Özel operasyonumuzu sınırlı sayıda kişi biliyordu ve ben de bizzat takip ettim. Göreve başlamadan önce Putin'e hediye olması planlanan terör saldırısı aslında Rus özel servislerinin başarısızlığı oldu. Ancak şunu unutmamalıyız, düşman güçlü ve tecrübelidir, hafife alınamaz. Her hainin hak ettiği cezayı alması için vaktinden önce çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Öte yandan, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırılarını başlatmasından bu yana Zelenskiy'e birçok kez suikast girişimi düzenlendiği belirtilmişti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna suikast Vladimir Zelenskiy
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