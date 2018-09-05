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Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

Ukrayna'da eş değiştirme (swinger) partisine katılan Aksaraylı, sosyal medyada olay oldu. Bir evde yarı çıplak halede çekilen görüntülerde bir vatandaş, "Anna Hanım'la beraber olduk, Murat Bey'de alavere dalavere yok" ifadelerini kullanarak seks turizmi turizmini övüyor. Videonun reklam amaçlı kullanılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medya, Ukrayna'da eş değiştirme (swinger) partisine katıldıktan sonra reklamını yapan Aksaraylı vatandaşı konuşuyor. Görüntülerin Türkiye'den yurtdışına seks turizmi için kullanıldığı anlaşılıyor.

Bir evde üstünde havluyla çekilen görüntülerde "Murat Bey" isimli turist rehberinin programını öven vatandaş, kendisinin Ukrayna'da uçaktan indikten sonra sokulduğu cinsel içerikli partileri anlatıyor.

'MURAT BEYDE ALAVARE DALAVERE YOK'

Ukrayna'ya gelirken dolandırılmaktan korktuğunu söyleyen vatandaş, "Murat Bey umduğumdan öte bir insan alavere dalavere yok" ifadelerini kullanıyor.

'SWİNGER PARTİMİZDE İLK GÜN'

"Güvenle gelebilecek arkadaşlara referans olabiliriz" diyen vatandaş "Uçaktan inince karşıladılar, Anna Hanımla beraber olduk bir swinger partimizde ilk gün" dedi.

'BURAYA GELMEYEN YAŞADIM DEMESİN'

Reklam videosunu "Buraya gelmeyen yaşadım demesin" diye bitiren vatandaşı tur rehberi de "Sen de iyi bir arkadaşsın, biz de senden memnunuz" diye yanıtlıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Videonun Türkiye'den Ukrayna'ya seks turizmi için reklam amaçlı kullanılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.


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swinger swinger partisi eş değiştirme Ukrayna aksaraylı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bune Edepsizlik Mynet Kafayı Sıyırdın Böyle Saçma Haber Paylaşmayın
yuh yuh yuh özendirmek istedikleri şeye bak yuh
murat beyin reklamını yaptığınızın farkındamısın mynet. böyle bir haberi nasıl yaparsınız ya milleti özendirmeye yönelik bir haber olmuş bari videoyu yayınlamayın ya ayıpp ya ayıpp
ne bu aksaraylı yaptıgı seksi anlatıyor ayıp ya bunu haber yapıyorlar
Bilemedim şimdi ne diyimki .Devrelerim yandı
Allah cezanizi versin
siz de bu ahlaksızlığı haber yaparak daha çok reklam yaptınız..! yuh size...!
cok güldüm yaaaa.. ulan damızlık öküz hatta öküz oğlu öküz sen o hayata hayatmı diyosun... sen bi kere cehennemde yanacaksın bide ondan oncesi kiyamet kopana kadar kabir azabı var... Allah seni ıslah etsin dicem ama ne yaparsan yap cehennemde yanacaksın... zavallı seni
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