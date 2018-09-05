Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Sosyal medya, Ukrayna'da eş değiştirme (swinger) partisine katıldıktan sonra reklamını yapan Aksaraylı vatandaşı konuşuyor. Görüntülerin Türkiye'den yurtdışına seks turizmi için kullanıldığı anlaşılıyor.

Bir evde üstünde havluyla çekilen görüntülerde "Murat Bey" isimli turist rehberinin programını öven vatandaş, kendisinin Ukrayna'da uçaktan indikten sonra sokulduğu cinsel içerikli partileri anlatıyor.

'MURAT BEYDE ALAVARE DALAVERE YOK'

Ukrayna'ya gelirken dolandırılmaktan korktuğunu söyleyen vatandaş, "Murat Bey umduğumdan öte bir insan alavere dalavere yok" ifadelerini kullanıyor.

'SWİNGER PARTİMİZDE İLK GÜN'

"Güvenle gelebilecek arkadaşlara referans olabiliriz" diyen vatandaş "Uçaktan inince karşıladılar, Anna Hanımla beraber olduk bir swinger partimizde ilk gün" dedi.

'BURAYA GELMEYEN YAŞADIM DEMESİN'

Reklam videosunu "Buraya gelmeyen yaşadım demesin" diye bitiren vatandaşı tur rehberi de "Sen de iyi bir arkadaşsın, biz de senden memnunuz" diye yanıtlıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Videonun Türkiye'den Ukrayna'ya seks turizmi için reklam amaçlı kullanılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.



