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Ukrayna'da tansiyon yükseldi! Referandum kararı sonrası Zelenskiy'den ilk açıklama

21.09.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da yaşanan flaş gelişmenin yankıları sürüyor. Dün yapılan açıklamada ayrılıkçı bölgeler Luhansk, Donetsk ve Herson'da, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleneceği belirtilmişti. Dünyada yankı uyandıran gelişme sonrası gözler Devlet Başkanı Zelenskiy'e çevrilmişken ilk açıklama da geldi.

Ukrayna'da tansiyon yükseldi! Referandum kararı sonrası Zelenskiy'den ilk açıklama

Şubat ayından bu yana Ukrayna topraklarında devam edem savaşta dünyanın konuştuğu bir gelişme yaşandı. Ülkenin doğusunda bulunan Luhansk, Donetsk ve Herson bölgelerinde, 23-27 Eylül tarihleri arasında, Rusya'ya katılmak için referandum yapılacağı açıklandı.

Hali hazırda savaşın devam ettiği bölgede tansiyonu daha da artıran gelişme sonrası NATO, ABD ve AB dahil pek çok ülkeden tepki geldi ve bunun kabul edilemeyeceği belirtildi.

KULEBA: HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için referanduma gitme kararına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." uyarısında bulunmuştu.

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ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA

Kritik gelişme sonrası tüm gözler Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e çevrilirken ilk açıklama geldi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Zelenskiy, herhangi bir zayıflık göstermeyeceklerini ve Ukrayna'yı savunmaya ve özgürleştirmeye devam edeceklerini belirtti. Zelenskiy ayrıca, ortaklar tarafından tam destek gördüklerini de ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Referandum Vladimir Zelenskiy
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