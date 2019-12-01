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Ukrayna’da Türk vatandaşlarına kötü muamele iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:24 | Son Güncelleme

Ukrayna Odessa’da, ülkeye alınmayan Türk vatandaşları havaalanında kötü muamele gördüklerini iddia etti.

Ukrayna’daki Odessa Havalimanı’nda bir grup Türk vatandaşı nedenini bilmedikleri bir şekilde ülkeye alınmadıklarını söyledi. Kendilerine havaalanında kötü muamele yapıldığını öne süren Türk vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

"EKMEK SU BİLE VERMİYORLAR"

Havalimanında görüntü çeken ve açıklama yapan bir Türk vatandaş, şunları ifade etti:

“Yaklaşık on gün önce geldiğimiz Ukrayna’da bize çok kötü davrandılar. Evraklarımızda bir eksiklik yok. Ülkeye alınmama sebebini sorduğumuzda bize düzgün bir açıklama bile yapılmıyor. Sınırda görevli polis memurları, bize bugün ülkeye alınmadıysanız yarın alınırsınız şeklinde sözler sarf edip, alay ediyor. Biz kaçak göçek insanlar değiliz. Tamamen keyfi olarak içeri alınmıyoruz. 10 eurodan 20 eurodan bir şişe suyu satıyorlar paramız kalmadı ekmek su bile vermiyorlar. Beni günlerce tuttuktan sonra geri gönderdiler ama hala orada vatandaşlarımız kaldı. İçlerinde kanser hastası olan var. En çok zorumuza giden de bizlere, bayrağımıza ve devletimize hakaret edilmesi. Biz ülkemize ve devletimize hakaret etmelerini gerektirecek bir şey yapmadık. Ne için ülkeye alınmadığımızı açıklayamıyorlar bile. Hakarete uğradığımızı, suçsuz olduğumuzu Odessa’daki konsolosluğa ilettik geldiler. Ama onlar da bir şey yapamadı. Ukraynalılar bizim ülkemize geldiğinde biz onlara böyle davranmıyoruz. Biz misafirperver bir milletiz. Sesimizi Dışişleri Bakanlığımıza duyurmak istiyoruz. Allah rızası için bu insanların mağduriyetini giderin.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere, Türk vatandaşlarının sınırlarda yaşadığı sorunlar sebebiyle Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Sergey Deyneko ile görüşmüştü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Odessa Türk vatandaşları

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